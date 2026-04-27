Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 27 April 2026 | 20.40 WIB

3 Pasang Zodiak yang Saling Terobsesi Satu Sama Lain, Sosok Relationship Goals yang Membuat Iri Banyak Orang

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak memiliki intensitas dan gairah yang kuat. Hubungan keduanya sulit dipisahkan.

Mereka saling terobsesi satu sama lain, yang membuat mereka terlihat seperti relationship goals yang diimpikan banyak orang.

Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang memiliki obsesi timbal balik satu sama lain.

Aries dan libra memiliki hubungan yang seimbang. Keduanya seperti magnet. Libra dengan pesonanya sangat cocok dengan sifat aries yang impulsif dan tegas. Ketertarikan sederhana ini berkembang menjadi rasa penasaran dan obsesi yang intens.

Leo dan aquarius adalah zodiak yang sangat berlawanan. Leo suka dengan perhatian dan kekaguman dari orang lain. Sementara aquarius, memiliki cara berpikir yang unik, mandiri, dan anti mainstream. Sikap aquarius yang sulit ditebak menjadi misteri yang menarik bagi leo. Di sisi lain sifat leo yang percaya diri mampu menginspirasi aquarius.

Scorpio cenderung cemburu dan posesif terhadap pasangannya. Baik scorpio dan pisces sama-sama sangat intuitif dan penuh empati. Mereka mampu memahami satu sama lain pada tingkat yang mendalam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
