Rahasia Hubungan Langgeng: Sains Ungkap Posisi Tidur Terbaik untuk Pasangan Bahagia.
JawaPos.com - Kebiasaan berbagi tempat tidur dengan pasangan ternyata menyimpan banyak rahasia tentang kualitas hubungan asmara yang sedang Anda jalani. Ada pasangan yang memilih tidur di sisi kasur yang berbeda, menggunakan selimut masing-masing, atau bahkan pisah kamar demi kenyamanan. Namun, sebuah penelitian medis terbaru mengungkapkan bahwa posisi tidur tertentu menjadi indikator kuat bahwa hubungan Anda dan pasangan jauh lebih harmonis.
Bagi sebagian orang, pengaturan posisi tidur dianggap sebagai preferensi kenyamanan fisik semata agar bisa terlelap dengan cepat. Padahal, bahasa tubuh yang ditunjukkan saat menjelang tidur mencerminkan kedekatan emosional yang nyata di antara kedua belah pihak. Kehangatan fisik sebelum memejamkan mata menjadi investasi emosional yang sangat berharga untuk jangka panjang.
Sinyal-sinyal keintiman yang terbangun di atas ranjang terbukti memiliki dampak psikologis yang sangat mendalam bagi kelangsungan cinta Anda. Penurunan ego dan peningkatan rasa percaya satu sama lain secara alami terjadi saat Anda membiarkan diri berada dekat dengan pasangan. Fenomena biologis ini menjadi kunci utama kebahagiaan bagi banyak pasangan di luar sana.
Dilansir dari YourTango, Minggu (30/5), cara Anda dan pasangan memposisikan diri sebelum tertidur lelap dapat memprediksi tingkat kebahagiaan domestik Anda. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa mereka yang secara konsisten mempertahankan kontak fisik saat akan tidur cenderung menikmati ikatan cinta yang jauh lebih sehat dan bebas dari konflik.
Sebuah riset mendalam yang berfokus pada dinamika hubungan asmara berhasil memetakan korelasi antara kontak fisik malam hari dengan tingkat stres. Para ilmuwan mengamati ratusan pasangan yang telah hidup bersama dalam waktu yang cukup lama untuk melihat pola istirahat mereka. Data yang terkumpul menunjukkan hasil yang sangat konsisten mengenai kepuasan hubungan.
Para peneliti mengukur berbagai variabel emosional, mulai dari tingkat kecemasan harian hingga rasa aman yang dirasakan oleh masing-masing individu. Mereka yang memilih untuk tidur dalam posisi fisik yang sangat dekat terbukti memiliki ketahanan mental yang jauh lebih baik. Kedekatan ini menjadi perisai alami dari tekanan kehidupan sehari-hari yang melelahkan.
Temuan ini mematahkan kekhawatiran bahwa kontak fisik yang terlalu intim di atas kasur akan mengurangi kenyamanan atau memicu gangguan tidur. Berpelukan justru bertindak sebagai penenang alami yang mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk memasuki fase istirahat yang berkualitas. Sesi bermesraan sebelum tidur ini memberikan dampak yang sangat positif bagi keharmonisan pasangan.
"Kami menemukan bahwa posisi tidur pasangan yang lebih dekat (berpelukan, saling berpelukan, atau menghadap) dikaitkan dengan tingkat stres yang dirasakan pasangan lebih rendah dan melekat yang kurang tidak aman, tetapi tidak dikaitkan dengan gangguan tidur baik secara langsung maupun tidak langsung," tulis para penulis studi tersebut yang dipublikasikan di Journal of Social and Personal Relationships. "Dengan demikian, penelitian kami mendukung gagasan bahwa berpelukan saat akan tidur mungkin bermanfaat bagi fungsi fisiologis dan hubungan," sambungnya.
