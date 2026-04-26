Ramalan Zodiak Capricorn 26 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini menunjukkan bahwa Capricorn kemungkinan akan menghadapi beberapa tantangan yang cukup menguji kepercayaan diri. Situasi yang muncul bisa terasa kurang nyaman, namun bukan berarti tidak bisa diatasi.

Dengan menjaga harapan dan tetap berpikir positif, Capricorn dapat melewati hari ini dengan lebih baik. Kekuatan mental dan keyakinan diri menjadi kunci untuk menghadapi berbagai dinamika yang terjadi.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Minggu (26/4), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini mungkin tidak berjalan sepenuhnya mulus. Beberapa situasi yang muncul berpotensi membuat Anda merasa ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Namun, penting untuk tidak larut dalam keraguan tersebut. Tetaplah fokus dan hadapi setiap tantangan dengan sikap tenang serta penuh keyakinan agar Anda bisa bangkit dan menemukan solusi yang tepat.

Cinta Capricorn Dalam hubungan asmara, Anda mungkin menunjukkan emosi yang kurang stabil kepada pasangan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan jika tidak dikendalikan dengan baik.

Cobalah untuk tetap bersikap ramah dan menjaga komunikasi yang positif. Dengan saling memahami, hubungan dapat kembali harmonis dan seimbang.

Karier Capricorn Di bidang pekerjaan, ada kemungkinan terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. Hal ini bisa membuat Anda merasa kurang nyaman atau tertekan.

Penting untuk mengatur kembali prioritas dan bekerja lebih terstruktur. Dengan pendekatan yang lebih disiplin, Anda tetap bisa mengejar target yang tertunda.