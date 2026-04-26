Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 26 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)
JawaPos.com - Zodiak aquarius bisa menjadi pusat perhatian hari ini. Aquarius akan mendapatkan perhatian dan pujian dari semua orang di sekitar.
Nikmati perhatian yang diterima hari ini, karena aquarius telah mendapatkannya melalui bakat, kerja keras, dan pesona yang dimiliki. Pastikan aquarius tidak terlalu berlebihan atau keadaan bisa menjadi buruk.
Zodiak pisces akan berada dalam suasana hati yang baik hari ini. Pisces akan menikmati waktu yang menyenangkan bersama teman dan keluarga. Masalah apa pun yang telah mengganggu pisces selama beberapa hari terakhir juga akan terselesaikan.
Keluarga pisces akan sangat mendukung, sehingga pisces memiliki hari yang baik dengan menyebarkan kasih sayang. Segala sesuatu tentang keluarga dan kehidupan pribadi pisces tampak sempurna.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Minggu, 26 April 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius memiliki kesempatan bertemu seseorang yang kehadirannya akan membawa kegembiraan. Terkait karir, aquarius tidak perlu khawatir dengan gangguan di tempat kerja dan cukup melanjutkan pekerjaan sendiri.
Sementara itu, perkuat otot inti serta tingkatkan stamina setelah sempat lengah terhadap rutinitas olahraga. Pada sisi keuangan, sebaiknya aquarius menghindari pasar saham karena yang sedang tidak stabil dan bisa saja menimbulkan kerugian.
Cinta Aquarius
Hari ini, aquarius akan bertemu seseorang yang kehadirannya akan membawa kegembiraan. Perilaku orang yang baik hati ini tidak hanya akan menarik aquarius kepadanya, tetapi juga akan membuat aquarius ingin mengembangkan hubungan.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!