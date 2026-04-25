Ramalan Zodiak Libra 25 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa sangat gembira hari ini. Libra adalah sosok yang ramah, mudah bergaul, dan memancarkan pesona yang menarik.
Libra mungkin sangat sibuk secara sosial, namun akan menikmatinya. Singkirkan pekerjaan hari ini dan hilangkan semua stres untuk memberi jalan bagi kebahagiaan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 25 April 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra memiliki kesempatan bertemu seseorang yang menarik di sebuah perayaan keluarga. Terkait karir, hindari gosip yang beredar tentang rekan kerja dan menyebarkan gosip tentang orang lain.
Sementara itu, pergilah berjalan kaki di pagi hari dan berolahragalah setiap hari untuk meningkatkan kesejahteraan. Terkait keuangan, libra bisa mulai melihat-lihat berbagai properti dalam rangka mendapatkan rumah impian.
Cinta Libra
Jika masih lajang, libra mungkin akan bertemu seseorang yang menarik di sebuah perayaan keluarga. Kemungkinan besar, orang tersebut adalah tamu dari pihak keluarga lain. Ketika sudah tampil sebaik mungkin, cobalah memberanikan diri dan menghampirinya untuk menyapa.
Karir Libra
Berhati-hatilah di kantor dan cobalah untuk menghindari gosip yang beredar tentang rekan kerja. Libra tentu tidak ingin orang lain menyebarkan gosip tentang orang lain. Jika terlibat dalam perilaku tidak profesional di kantor, atasan dan kolega akan memperlakukan libra secara tidak profesional.
