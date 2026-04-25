4 Zodiak Paling Manipulatif dalam Hubungan, Melakukan Segala Cara untuk Memuluskan Rencana

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak mampu berubah menjadi sosok paling manipulatif. Mereka akan melakukan segala cara, supaya pasangan mau menuruti permintaan mereka.
Memiliki kecerdasan untuk bisa mempengaruhi seseorang secara psikologis, keempat zodiak ini kerap memanipulasi pasangannya, supaya bisa menuruti kemauan mereka.
Berdasarkan informasi dari laman collective.world, anda perlu berhati-hati ketika empat zodiak berikut ini sudah mulai menunjukkan sikap manipulatif.
Scorpio
Scorpio juga cenderung mudah merasa cemburu terhadap pasangannya. Zodiak ini sangat mungkin menjadi yang paling posesif. Mereka dapat menggunakan air mata, kata-kata yang menyentuh, atau perdebatan demi mendapatkan perhatian. Terkadang perilaku manipulatif mereka bisa terasa mengendalikan, tetapi bukan berarti mereka memiliki niat buruk.
Pisces
Pisces dikenal memiliki emosi yang terdalam dan sensitif. Meski terlihat mandiri, pisces sebenarnya cukup bergantung pada persetujuan pasangannya. Akibatnya, mereka bisa menggunakan cara-cara yang manipulatif demi mempertahankan perhatian dan penerimaan dari orang-orang yang mereka cintai. Pisces rela mengorbankan lebih dari sekedar waktu dan tenaga.
Gemini
Gemini juga bisa menjebak pasangannya di dalam permainan pikiran dan perasaan. Saat pasangan mulai menjauh, mereka bisa menggunakan kecerdasan dan pesona untuk mempermainkan pasangan secara psikologis. Meskipun pada saat bersamaan hal itu menciptakan kebingungan dan konflik.
Cancer
Cancer selalu mencari seseorang yang bisa memberikan stabilitas dan rasa aman dalam kehidupannya. Mereka terkadang memilih untuk mempertahankan hubungan bahkan disaat rasa cintanya sudah memudar. Mereka merasa paling bahagia saat bisa memastikan pasangannya tetap bersama mereka bahkan jika hal itu harus melalui cara manipulatif dan emosional.
