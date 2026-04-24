Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 24 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari yang baik menanti, dimana zodiak leo akan merasa percaya diri dan penuh energi. Masalah dan kesulitan di lingkungan rumah tangga leo akan terselesaikan. telah merencanakan perjalanan keluarga atau liburan, hari ini tepat untuk melakukan persiapan akhir perjalanan.

Pada bidang profesional, curahkan semua upaya dan fokus pada pekerjaan saat ini, karena ini adalah waktu yang menjanjikan untuk mendapatkan pertumbuhan karir dan keuntungan finansial.

Zodiak virgo mungkin merasa terlalu banyak pekerjaan dan kewalahan hari ini. Transit ini membawa perubahan yang mungkin membuat virgo bingung. Namun, keadaan akan berubah menjadi lebih baik, dan peluang baru akan muncul di hadapan virgo. Hadapi tantangan apa pun hari ini dan virgo pasti akan berhasil.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 24 April 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu mempersiapkan diri karena mungkin akan bertemu seseorang yang istimewa di tempat yang tidak terduga. Terkait karir, leo perlu menahan emosi dan menjaga ucapan saat terjadi perbedaan pendapat dengan kolega senior.

Sementara itu, istirahat dan relaksasi yang dilakukan telah membuahkan hasil dan leo akan merasa berenergi kembali. Terkait keuangan, bimbingan dari beberapa senior mengenai kesuksesan finansial sangat bermanfaat, jadi tanggapi saran mereka dan dengarkanlah.

Cinta Leo

Saat ini, leo mungkin bertemu seseorang yang istimewa di tempat yang paling tidak terduga. Jangan heran jika orang ini tinggal di luar negeri. Namun, jangan berkecil hati, karena hal ini pada akhirnya dapat memperluas wawasan leo secara signifikan.