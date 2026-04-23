Leni Setya Wati
Jumat, 24 April 2026 | 02.01 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Jumat, 24 April 2026: Lancar Capai Tujuan, Karier Diapresiasi dan Keuangan Stabil

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Capricorn (22 Desember – 19 Januari) diprediksi akan menjalani hari yang penuh kelancaran. Segala rencana yang telah disusun berpeluang besar berjalan sesuai harapan.

Dengan kondisi pikiran yang tenang dan rileks, Capricorn mampu mengambil keputusan penting dengan lebih tepat.

Yuk simak ramalan zodiak Capricorn di hari Jumat, 24 April 2026 seperti dilansir dari laman astroved.com.

Karier dan Bisnis Capricorn

Di tempat kerja, Capricorn berpotensi menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.

Kinerja yang konsisten dan maksimal akan membuka peluang mendapatkan apresiasi dari atasan. Ini menjadi momen yang baik untuk menunjukkan profesionalisme Anda.

Cinta dan Hubungan Capricorn

Dalam hubungan asmara, Capricorn akan merasakan suasana yang hangat dan menyenangkan.

Perasaan optimis yang dibagikan dengan pasangan mampu menciptakan kedekatan emosional yang lebih kuat.

Keuangan Capricorn

Dari segi finansial, kondisi keuangan Capricorn terbilang stabil dan lancar.

Anda mampu mengelola pemasukan dengan baik, sehingga tujuan keuangan yang diharapkan dapat tercapai secara bertahap.

Kesehatan Capricorn

Kesehatan Capricorn berada dalam kondisi prima. Tidak ada gangguan berarti yang menghambat aktivitas.

Energi yang tinggi juga membuat Anda tetap produktif sepanjang hari.

Editor: Novia Tri Astuti
