4 Zodiak yang Melakukan PDKT Berkedok Sahabat, Cara Tepat Mengenal Sosok Asli Pasangan

Ilustrasi friendzone/freepik
Jawapos.com - Banyak orang yang merasa lebih nyaman menjalin pertemanan terlebih dahulu sebelum membicarakan hubungan berjalan.
Bagi sebagian orang, hal ini memberi kesempatan untuk mengenal seseorang tanpa tekanan tambahan.
Ada berapa zodiak yang memang perlu bersahabat dulu sebelum menjalin hubungan serius dengan sesorang.
Dikutip dari laman collective.world zodiak berikut cenderung memilih PDKT dengan sahabatnya sendiri.
Aquarius
Aquarius sering dikenal sebagai sosok yang terkesan dingin dan bahkan menghindari hubungan serius. Aquarius hanya perlu memastikan bahwa seseorang benar-benar cocok dengan mereka sebelum setuju untuk menjalin hubungan. Mereka percaya bahwa hubungan yang kuat harus dibangun dari pondasi pertemanan. Mereka tidak menganggap persahabatan sebagai hal yang sepele, dan orang yang mereka pilih untuk mereka pacari juga harus memiliki pandangan yang sama.
Gemini
Gemini adalah sosok yang terbuka terhadap berbagai jenis hubungan. Persahabatan menjadi cara paling mudah bagi mereka untuk melihat apakah seseorang memiliki sudut pandang dan nilai hidup yang sejalan. Persahabatan menjadi cara paling mudah bagi mereka untuk melihat apakah seseorang memiliki sudut pandang dan nilai hidup yang sejalan.
Scorpio
Bagi scorpio kepercayaan adalah segalanya. Mereka mungkin bisa menjalin hubungan santai dengan orang asing. Scorpio tahu bahwa kepercayaan dan rasa aman adalah kunci utama agar hubungan bisa berkembang. Oleh karena itu, mereka ingin benar-benar mengenal seseorang sebelum mulai berkencan, dan persahabatan adalah cara terbaik supaya semuanya berjalan dengan baik.
Sagittarius
Sagitarius sangat terbuka pada kemungkinan cinta datang dari tempat yang tidak terduga. Zodiak ini melihat potensi di mana-mana, dan terkadang tidak butuh banyak hal bagi sagittarius untuk mulai memandang seorang teman dengan cara berbeda. Mereka lebih suka mengenal crush secara santai dengan bersahabat terlebih dahulu.
