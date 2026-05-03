3 Zodiak yang Sering Bikin Suasana Jadi Krik-Krik Saat PDKT, Gagal Terlihat Cool karena Salting Brutal

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Flirting atau menggoda pasangan terasa tidak alami bagi sebagian zodiak.
Terutama pada saat first date dengan pujaan hati. Anda bisa tiba-tiba kehabisan kata saat berhadapan langsung dengan gebetan.
Anda tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Meskipun anda merasa dating terasa krik-krik dan membosankan.
Berikut informasi dari laman /collective.world tiga zodiak yang sering kehabisan kata saat first date karena salting brutal.
Aries
Aries cukup percaya diri untuk mengejar apa yang anda inginkan. Anda impulsif dan juga sangat jujur. Aries cenderung langsung mengatakan apapun yang terlintas di pikiran. Kejujuran anda memang bisa terasa menyegarkan, tapi terkadang juga membuat situasi jadi canggung.
Sagittarius
Sagittarius memiliki kebiasaan menggunakan sarkasme saat dekat dengan gebetan. Masalahnya tidak semua orang langsung memahami gaya humor anda apalagi saat baru pertama kali mengenal. Terkadang, anda bisa terkesan menyebalkan padahal sebenarnya sedang mencoba menggoda.
Virgo
Virgo terlalu menekan diri sendiri untuk bisa tampil sempurna di depan gebetan. Anda terlalu ingin megesankan, tanpa sempat mengedit perkataan berkali-kali. Bukan apa yang benar-benar anda rasakan, padahal menjadi diri sendiri jauh lebih penting. Flirting sering terasa tidak lancar bagi anda, karena anda menganggapnya terlalu serius.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya