Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 3 Mei 2026 | 22.31 WIB

3 Zodiak yang Sering Bikin Suasana Jadi Krik-Krik Saat PDKT, Gagal Terlihat Cool karena Salting Brutal

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Flirting atau menggoda pasangan terasa tidak alami bagi sebagian zodiak.

Terutama pada saat first date dengan pujaan hati. Anda bisa tiba-tiba kehabisan kata saat berhadapan langsung dengan gebetan.

Anda tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Meskipun anda merasa dating terasa krik-krik dan membosankan.

Berikut informasi dari laman /collective.world tiga zodiak yang sering kehabisan kata saat first date karena salting brutal. 

Aries cukup percaya diri untuk mengejar apa yang anda inginkan. Anda impulsif dan juga sangat jujur. Aries cenderung langsung mengatakan apapun yang terlintas di pikiran. Kejujuran anda memang bisa terasa menyegarkan, tapi terkadang juga membuat situasi jadi canggung. 

Sagittarius memiliki kebiasaan menggunakan sarkasme saat dekat dengan gebetan. Masalahnya tidak semua orang langsung memahami gaya humor anda apalagi saat baru pertama kali mengenal. Terkadang, anda bisa terkesan menyebalkan padahal sebenarnya sedang mencoba menggoda.  

Virgo terlalu menekan diri sendiri untuk bisa tampil sempurna di depan gebetan. Anda terlalu ingin megesankan, tanpa sempat mengedit perkataan berkali-kali. Bukan apa yang benar-benar anda rasakan, padahal menjadi diri sendiri jauh lebih penting. Flirting sering terasa tidak lancar bagi anda, karena anda menganggapnya terlalu serius.

Editor: Setyo Adi Nugroho
