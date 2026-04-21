Dea Agustin Adrianingtyas
21 April 2026, 16.42 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 21 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Hari ini menjanjikan bagi zodiak virgo untuk menikmati waktu bersama teman dan keluarga. Virgo mungkin merasa lelah karena bekerja keras selama beberapa hari terakhir. Jadi, anggaplah ini sebagai hari yang ideal untuk bersantai dan menemukan kedamaian batin. 

Nikmati waktu bersama teman dan keluarga untuk mengumpulkan lebih banyak energi positif. Kenikmatan hari ini akan memberikan energi dan vitalitas mental yang cukup untuk mengerjakan tugas-tugas baru di hari berikutnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 21 April 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Bersiaplah karena zodiak virgo akan menemukan beberapa momen yang menyenangkan dalam kehidupan romantis. Terkait karir, virgo sebaiknya meminta masukan dari seorang profesional saat tidak yakin dengan pilihan karir.

Sementara itu, pastikan virgo mengonsumsi makanan bergizi serta menjadikan olahraga sebagai rutinitas untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, virgo perlu mencari nasihat keuangan dari para profesional untuk mengatasi situasi keuangan saat ini. 

Cinta Virgo

Hari ini, virgo akan menemukan beberapa momen singkat dan menyenangkan dalam kehidupan romantis. Virgo mungkin akan bertemu seseorang saat tidak sedang mencari siapa pun. Ini bisa jadi teman dari teman atau pertemuan tak sengaja dengan seseorang yang sudah lama dikenal. Nikmati saja untuk saat itu.

Karir Virgo

Saat ini, virgo mungkin membutuhkan masukan dari seorang profesional di bidang karir. Lebih baik meminta nasihat profesional jika virgo tidak yakin dengan pilihan karir. 

