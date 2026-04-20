Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 20 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak Sagittarius mungkin merasa Anda gelisah hari ini karena masalah keluarga. Perbedaan pendapat di dalam keluarga akan memicu konflik. Sagittarius mungkin merasa pesimis tentang situasi ini.
Selain itu, sikap keras kepala dan mengeluh tentang masalah yang ada tidak akan membantu menyelesaikannya. Penyesuaian dan penerimaan adalah kunci untuk menyelesaikan masalah.
Zodiak Capricorn akan mengalami lebih banyak hal positif dalam hidup. Hari ini akan membawa kebahagiaan dalam hidup. Capricorn adalah pekerja keras dan orang yang optimis.
Jadi, Capricorn dapat mengharapkan hasil yang positif karena telah bekerja tanpa lelah selama beberapa hari terakhir. Cobalah untuk menghargai momen dan menikmati hari ini yang luar biasa ini. Dekati orang-orang terkasih dan perkuat ikatanmu dengan mereka.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagittarius dan Capricorn pada Senin, 20 April 2026.
Sagittarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak Sagittarius akan mulai memandang rekan kerja yang masih lajang dengan sudut pandang baru dari sisi romantis. Terkait karier, beranilah keluar dari zona nyaman karena cakrawala karier Sagittarius akan meluas.
Sementara itu, Sagittarius perlu memeriksakan diri ke dokter karena bisa saja ada penyakit yang belum terdiagnosis. Pada ranah keuangan, Sagittarius perlu menggunakan insting, penilaian terbaik, dan keberuntungan untuk melakukan perdagangan saham dengan sukses.
Cinta Sagittarius
Hari ini, Sagittarius memandang rekan kerja yang masih lajang dengan sudut pandang baru. Sagittarius mulai menyadari bahwa mungkin ada seseorang di kantor yang perhatian.
