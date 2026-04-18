Dea Agustin Adrianingtyas
18 April 2026, 15.00 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 18 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Virgo ingin melupakan kekhawatiran dan bergerak menuju kebahagiaan. Virgo tidak memiliki waktu untuk menikmati kesenangan sederhana dalam hidup di masa lalu, seperti menghabiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga. Hari ini, Virgo akhirnya menemukan sumber daya dan waktu untuk hal tersebut.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 18 April 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak Virgo mungkin akan terkejut karena menerima lamaran dari seorang teman. Terkait karier, Virgo perlu memanfaatkan sisi kreatif untuk menghasilkan peningkatan karier, reputasi, dan keuangan.

Sementara itu, Virgo harus melanjutkan pengobatan pada penyakit yang diderita dan memberikan perhatian khusus pada pola diet. Terkait keuangan, saat ini menguntungkan bagi Virgo untuk berinvestasi di industri pasar saham dan teruslah bekerja keras untuk mengembangkan bisnis.

Cinta Virgo

Jika masih lajang, Virgo mungkin akan menerima lamaran dari seseorang yang mengejutkan. Hari ini diindikasikan bahwa seorang teman dekat mungkin akan melamar Virgo.

Jangan langsung menyatakan jawaban, karena Virgo harus mempertimbangkan lamaran ini dengan serius. Pada akhirnya, Virgo akan membuat keputusan yang tepat.

Karier Virgo

Hari ini, Virgo harus memanfaatkan sisi kreatif untuk meningkatkan karier. Virgo memiliki banyak bakat terpendam yang dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat menghasilkan peningkatan karier, reputasi, dan keuangan.

