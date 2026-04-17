Ramalan Zodiak Leo 17 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Hari ini adalah waktu bagi zodiak leo untuk bersantai, setelah mengalami periode yang membuat frustrasi dan sulit baru-baru ini. Masalah apa pun yang sedang leo hadapi juga akan terselesaikan.
Jangan menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan berbagai hal. Kendalikan emosi, karena ini adalah waktu yang ideal untuk menyelesaikan masalah yang tertunda. Saat menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga dan teman-teman, leo akan semakin meredakan ketegangan yang ada.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 17 April 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Diskusi mengenai pernikahan akan berjalan lancar dan zodiak leo serta pasangan akan terbebas dari hambatan besar. Terkait karir, jauhkan diri sepenuhnya dan jangan ikut terlibat pada gosip yang sedang terjadi di kantor.
Sementara itu, cobalah membiasakan diri untuk selalu duduk dengan postur baik untuk menghindari masalah punggung. Terkait keuangan, kuasai semua proyek dan jangan sampai keputusan penting terlewatkan agar leo tidak mengalami kegagalan dalam mencapai target.
Cinta Leo
Jika sedang dalam tahap diskusi mengenai pernikahan, maka hari ini hal tersebut berjalan lancar sesuai harapan leo. Hambatan besar yang sebelumnya ditemui akan teratasi dengan usaha, dan leo dapat mengharapkan hasil yang telah diupayakan.
Karir Leo
Seseorang mungkin mencoba menjatuhkan leo. Jadi, gunakan kekuatan batin untuk menahan tekanan. Hari ini, jauhkan diri sepenuhnya dari gosip di tempat kerja. Apa pun kenakalan yang sedang terjadi di kantor, jangan ikut terlibat.
