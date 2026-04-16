Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 16 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Pertempuran lama mungkin menjadi penyebab kecemasan zodiak leo, akan terselesaikan hari ini. Semuanya akan terselesaikan berkat keberuntungan bintang-bintang saat ini.

Leo akhirnya bisa kembali ke rutinitas hari ini. Saat ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk berlibur bersama keluarga dan mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkan dari jadwal harian yang membosankan.

Zodiak virgo mungkin merasa tegang dan khawatir hari ini. Virgo adalah individu yang kuat dan percaya diri, jadi tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Lagipula, tidak ada dasar untuk hal-hal tersebut saat ini.

Virgo harus fokus menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang-orang terkasih, daripada mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Ini tidak hanya akan membuat virgo bahagia, tetapi juga akan mengalihkan perhatian virgo dari masalah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 16 April 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus waspada terhadap tanda perselingkuhan dan perlu merenungkan keamanan hubungan saat ini. Terkait karir, seseorang mungkin akan mempersulit dan mencoba membuat leo terlihat buruk di depan atasan.

Sementara itu, berhati-hatilah di jalan raya dengan menghindari situasi berisiko dan mematuhi semua peraturan lalu lintas. Terkait keuangan, kuasai semua proyek dan jangan sampai keputusan penting terlewatkan agar leo tidak mengalami kegagalan dalam mencapai target.