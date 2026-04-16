Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 16 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra harus bijaksana untuk mengendalikan emosi. Libra harus memastikan bahwa emosi yang dirasakan tidak memengaruhi keputusan penting yang harus libra buat hari ini.
Jika sesuatu membuat libra kesal, jangan buang waktu untuk mencoba mencari tahu mengapa hal itu mengganggu. Atasi saja dengan cara yang diplomatis.
Sebelum melebarkan sayap dan terbang, ingatlah untuk mengikuti kata hati. Ini hanya gangguan sementara. Sebelum libra menyadarinya, semuanya akan berjalan sesuai rencana.
Kemampuan organisasi zodiak scorpio yang luar biasa akan terlihat jelas. scorpio memiliki banyak energi kreatif saat ini, sehingga scorpio dapat dengan cepat menyelesaikan kesulitan dengan cara yang tidak terbayangkan.
Lagipula, semua pertimbangan mendalam dan prioritas yang cermat dari scorpio telah membuahkan hasil. Terlebih lagi, tingkat pemahaman dan kedewasaan scorpio membuat semua orang merasa terkesan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 16 April 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Meskipun menghadapi kendala sosial, pasangan akan menghargai zodiak libra setelah mengambil jalan yang benar. Terkait karir, tetaplah tenang dan terkendali saat menghadapi konflik dengan seseorang untuk membantu mencapai tujuan.
Sementara itu, libra bisa melakukan peregangan dan yoga agar merasa berenergi kembali setelah mengalami rasa sakit dan nyeri. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk berinvestasi dan mempertimbangkan untuk melakukan donasi.
