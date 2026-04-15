Shania Vivi Armylia Putri
15 April 2026, 18.02 WIB

4 Zodiak Ini Pura-Pura Move On dari Mantan, Berakting Bahagia Padahal Sedang Terluka

Ilustrasi pura-pura bahagia/freepik

JawaPos.com-Move on memang tidak mudah, banyak orang yang berpura-pura move on padahal masih terluka. 

Move on tidak bisa terjadi dalam satu malam. Perlu kejujuran dan pemulihan yang tepat sebelum akhirnya bisa benar-benar menerima keadaan.

Berikut adalah daftar zodiak yang terlihat sudah melupakan mantannya, padahal sebenarnya masih berharap pada mereka.

Aries akan terlihat seolah tidak peduli pada mantan. Mereka tampak seperti sudah move on tanpa butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Aries akan terlihat seolah tidak peduli sama sekali pada mantannya. Mereka terlihat sudah langsung move on tanpa butuh waktu menyembuhkan diri. Padahal, aries hanya tidak menunjukkan rasa sakitnya di depan umum.

Leo terlihat seperti sudah move on. Mereka sering memikirkan mantan, merindukan mantan, bahkan menahan diri untuk tidak menghubungi mantan. Leo tetap berakting bahagia padahal sebenarnya sedang terluka. Mereka tidak ingin terlihat lemah di depan orang lain.

Scorpio tidak akan ragu dengan keputusan putus. Banyak orang mengira bahwa scorpio sudah benar-benar move on. Padahal, mereka masih menyimpan perasaan, hanya saja lebih mudah bagi mereka untuk tetap marah daripada mengakui rasa sakit yang sebenarnya. 

Capricorn terlihat tanpa emosi saat sudah putus dengan mantan. Mereka sangat ahli dalam menyembunyikan perasaan dan tetap terlihat tenang. Namun, kenyataannya mereka masih sering memikirkan mantan. Jika mereka pernah berkomitmen, itu berarti perasaannya dalam. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
