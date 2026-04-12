Mulai Senin 13 April, Ini 3 Zodiak Terhoki Soal Uang: Rezeki Bisa Datang Kapan Saja dalam Minggu Ini

JawaPos.com - Memasuki pekan kedua di bulan ini yang dimulai pada Senin, 13 April, dinamika astrologi menunjukkan adanya potensi perubahan yang cukup signifikan dalam aspek keuangan bagi beberapa zodiak.

Pergerakan energi positif menghadirkan peluang baru yang tidak hanya bersifat menjanjikan, tetapi juga datang dengan cara yang tidak selalu dapat diprediksi.

Dalam situasi seperti ini, kesiapan untuk membaca peluang dan mengambil keputusan dengan tepat menjadi faktor penting dalam menentukan hasil yang diperoleh.

Dari keseluruhan zodiak yang ada, terdapat tiga zodiak yang diperkirakan berada dalam posisi paling menguntungkan, khususnya dalam hal rezeki dan peluang finansial.

Mereka berpotensi mengalami peningkatan kondisi keuangan, baik melalui kesempatan baru, kerja sama, maupun sumber pemasukan yang sebelumnya tidak terduga.

Dilansir dari laman Your Tango pada Minggu (12/4), berikut merupakan 3 zodiak terhoki soal uang mulai Senin 13 April, hingga rezeki bisa datang kapan saja dalam minggu ini.

1. Pisces

Minggu ini menjadi salah satu momen penting untuk kamu yang berzodiak Pisces dalam hal keuangan, karena ada banyak peluang baru yang sebenarnya bisa kamu manfaatkan.

Namun, hal yang paling menentukan bukan hanya peluangnya, melainkan keberanianmu untuk mengambil tindakan.

Kamu mungkin akan berada pada situasi di mana kamu harus membuat keputusan dengan cukup cepat, tanpa banyak waktu untuk berpikir terlalu lama.

Ini bisa membuatmu merasa tidak nyaman atau ragu, apalagi jika kamu terbiasa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati.

Meski begitu, justru minggu ini kamu didorong untuk lebih percaya pada intuisi atau perasaan dalam dirimu.

Jika ada sesuatu yang terasa “benar” atau cocok untukmu, kemungkinan besar itu memang jalan yang baik untuk diambil.

Energi minggu ini juga sangat mendukungmu untuk memulai sesuatu yang baru, terutama dalam hal keuangan, seperti mencoba pekerjaan tambahan, memulai usaha kecil, atau bahkan mulai belajar investasi.