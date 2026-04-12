Tazkia Royyan Hikmatiar
12 April 2026, 16.07 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 12 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

 

 

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi akan menjadi momen yang cukup menantang terutama dalam hal pengambilan keputusan. Situasi yang ada menuntut Anda untuk lebih berhati-hati agar tidak terjebak pada hasil yang kurang menguntungkan.

Alih-alih terburu-buru, Capricorn justru disarankan untuk memperlambat langkah dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk berpikir lebih jernih. Menjaga ketenangan pikiran akan menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai dinamika hari ini.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Minggu (12/4/2026), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini mungkin tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hasil yang diinginkan terasa sulit dicapai jika Anda tidak benar-benar mempertimbangkan setiap langkah dengan matang. Ada potensi munculnya hasil negatif apabila Anda bertindak tanpa perhitungan. Oleh karena itu, penting untuk menenangkan diri, misalnya dengan mendengarkan musik atau melakukan aktivitas ringan.

Cinta Capricorn

Dalam hubungan asmara, Anda mungkin menghadapi beberapa momen yang kurang menyenangkan dengan pasangan. Perasaan yang sensitif dan emosi yang tidak stabil bisa memicu ketegangan.

Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat memengaruhi kebahagiaan dalam hubungan. Cobalah untuk lebih tenang dalam merespons situasi dan hindari memperbesar masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik.

Karier Capricorn

Di tempat kerja, Anda perlu lebih berhati-hati karena ada kemungkinan melakukan kesalahan akibat kurangnya konsentrasi. Hal kecil yang terlewat bisa berdampak pada hasil pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk mengatasinya, fokuslah pada satu tugas dalam satu waktu dan periksa kembali pekerjaan sebelum diselesaikan. Ketelitian menjadi faktor penting agar Anda bisa tetap menjaga performa kerja.

Kesehatan Capricorn

Kondisi kesehatan secara umum tidak menunjukkan masalah serius. Namun, Anda tetap perlu waspada terhadap kemungkinan gangguan ringan seperti sakit tenggorokan.

Menjaga pola makan dan menghindari kelelahan akan membantu Anda tetap dalam kondisi yang baik. Jangan abaikan sinyal kecil dari tubuh agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Editor: Kuswandi
Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Besok Minggu 12 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Besok Minggu 12 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

12 April 2026, 03.54 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 12 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 12 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

12 April 2026, 16.13 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 12 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 12 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

12 April 2026, 16.10 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

4

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

7

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

8

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

9

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

10

Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek

