Ramalan Zodiak Gemini 11 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini akan mengalami hari yang beragam. Para siswa yang telah menunggu kabar hasil ujian atau pendaftaran universitas, mungkin akan mendapatkan kabar gembira.

Bagikan kabar gembira tersebut dengan keluarga, lalu adakan perayaan. Hindari kasus hukum, karena putusannya tidak akan menguntungkan gemini hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 11 April 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini tidak dianjurkan terlalu mengontrol hubungan atau pasangan akan semakin lelah dan menjauh. Terkait karir, cobalah bergabung dengan perusahaan yang memiliki budaya kerja ramah karyawan agar gemini bisa memanfaatkan ide-ide inovatif yang dimiliki.

Sementara itu, gemini akan menemukan solusi untuk masalah atau gangguan pada pencernaan yang terjadi. Terkait keuangan, buat rencana dan tekunlah meraih jalan menuju kehidupan yang memuaskan secara finansial.

Cinta Gemini

Gemini mungkin akan terlalu mengontrol hubungan hari ini. Awalnya mungkin terlihat bagus, tetapi hal itu akan dengan cepat membuat pasangan lelah dan menjauh.

Jangan sampai membuat keputusan yang salah. Pastikan gemini tidak menerima penolakan dari pasangan. Singkatnya, cobalah untuk lebih akomodatif hari ini.