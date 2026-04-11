6 Shio Paling Hoki di April 2026: Rezeki Melimpah, Karier Naik, dan Keberuntungan Tak Terduga!

JawaPos.com - Bulan April 2026 diprediksi menjadi momen penuh keberuntungan bagi beberapa shio tertentu. Energi positif yang mengalir membuka banyak peluang emas dalam berbagai aspek kehidupan.

Dilansir dari laman YouTube Marcel Wen, terdapat enam shio yang diramalkan akan mendapatkan hoki besar sepanjang bulan ini. Keberuntungan tersebut tidak hanya soal materi, tetapi juga menyangkut kebahagiaan pribadi dan hubungan.

Melalui pembacaan kartu dan karakter, setiap shio memiliki potensi keberuntungan yang berbeda. Lantas, apakah Anda termasuk salah satu yang akan menikmati rezeki berlimpah di bulan April ini?

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok pekerja keras, setia, dan memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Mereka jarang mengeluh, meskipun menghadapi tekanan hidup yang tidak ringan.

Di bulan April 2026, Kerbau diprediksi akan merasakan keberuntungan besar yang datang dari berbagai arah. Peluang kerja yang lebih baik bisa terbuka, bahkan bagi yang sudah lama menanti pekerjaan impian. Selain itu, bagi yang telah berumah tangga, ada potensi kebahagiaan berupa kehadiran momongan yang selama ini dinantikan.

2. Shio Babi

Shio Babi memiliki karakter yang ramah, mudah bergaul, dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan. Meski terkadang mudah terpengaruh oleh lingkungan, mereka tetap dikenal sebagai sosok yang gigih.

Pada bulan April, keberuntungan Shio Babi terlihat cukup menonjol. Rezeki dapat datang secara tidak terduga, baik dari pekerjaan, usaha, maupun relasi baru yang membawa peluang besar. Jika mampu lebih selektif dalam mengambil keputusan, hasil yang diperoleh bisa jauh lebih maksimal.

3. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal kreatif, penuh ide, dan memiliki semangat tinggi dalam mencoba hal-hal baru. Mereka juga memiliki empati besar dan cenderung setia dalam hubungan.

Di bulan ini, Shio Ayam akan mendapatkan banyak peluang untuk berkembang, terutama dalam bidang usaha dan karier. Ide-ide yang selama ini tertunda berpotensi terealisasi dan menghasilkan keuntungan. Keberuntungan juga bisa datang dalam bentuk hubungan yang semakin harmonis dan penuh dukungan.

4. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal cerdas, cepat berpikir, dan memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Meski terkadang terlihat ragu dalam mengambil keputusan, mereka tetap memiliki potensi besar untuk sukses.