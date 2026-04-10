Shania Vivi Armylia Putri
11 April 2026, 01.53 WIB

4 Zodiak Tidak Pernah Takut Tidak Menemukan Jodoh, Tetap Percaya Akan Menemukan Sosok yang Tepat

Ilustrasi seseorang yang sabar/freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang sabar/freepik

JawaPos.com-Menemukan belahan jiwa tidak selalu mudah. Bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bertemu dengan orang yang tepat.

Namun, hal itu bukan berarti anda harus menyerah dan menerima siapa saja yang datang. Anda perlu tetap percaya bahwa ada seseorang yang spesial di luar sana.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang merasa ragu bahwa mereka tidak akan pernah menemukan jodoh sejati. 

Gemini tidak takut saat jodoh belum terlihat. Bahkan mereka yakin banyak teman justru mampu membuat mereka bahagia dan utuh. Pada akhirnya, anda akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar cocok. Sosok yang mendukung, menciptakan kenangan, dan mengeluarkan versi terbaik dari diri anda.

Leo dikenal sebagai zodiak yang percaya diri. Namun, jauh di dalam hatinya, leo mulai takut tidak akan pernah menemukan jodoh. Disamping itu, leo juga berprinsip bahwa lebih baik menunggu orang yang tepat daripada memilih seadanya. Anda sudah berada di jalur yang tepat.

Libra tidak bisa menyalahkan diri sendiri karena belum menemukan jodoh. Anda tidak bisa menentukan kapan waktunya bertemu dengan belahan jiwa. Meski ada hari-hari di mana anda ragu, namun perlu diingat betapa hebatnya diri anda sebagai seorang pasangan.

Anda takut tidak akan pernah menemukan jodoh karena seolah-olah semua orang di sekitar anda sudah lebih dulu menemukannya. Anda melihat banyak pasangan bahagia yang sudah menetap, sementara anda merasa masih jauh dari menemukan orang yang tepat.

