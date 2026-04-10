4 Zodiak Tidak Pernah Takut Tidak Menemukan Jodoh, Tetap Percaya Akan Menemukan Sosok yang Tepat

Ilustrasi seseorang yang sabar/freepik
JawaPos.com-Menemukan belahan jiwa tidak selalu mudah. Bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bertemu dengan orang yang tepat.
Namun, hal itu bukan berarti anda harus menyerah dan menerima siapa saja yang datang. Anda perlu tetap percaya bahwa ada seseorang yang spesial di luar sana.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang merasa ragu bahwa mereka tidak akan pernah menemukan jodoh sejati.
Baca Juga:Ramalan Keuangan Zodiak Besok Sabtu 11 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo
Gemini
Gemini tidak takut saat jodoh belum terlihat. Bahkan mereka yakin banyak teman justru mampu membuat mereka bahagia dan utuh. Pada akhirnya, anda akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar cocok. Sosok yang mendukung, menciptakan kenangan, dan mengeluarkan versi terbaik dari diri anda.
Leo
Leo dikenal sebagai zodiak yang percaya diri. Namun, jauh di dalam hatinya, leo mulai takut tidak akan pernah menemukan jodoh. Disamping itu, leo juga berprinsip bahwa lebih baik menunggu orang yang tepat daripada memilih seadanya. Anda sudah berada di jalur yang tepat.
Libra
Libra tidak bisa menyalahkan diri sendiri karena belum menemukan jodoh. Anda tidak bisa menentukan kapan waktunya bertemu dengan belahan jiwa. Meski ada hari-hari di mana anda ragu, namun perlu diingat betapa hebatnya diri anda sebagai seorang pasangan.
Pisces
Anda takut tidak akan pernah menemukan jodoh karena seolah-olah semua orang di sekitar anda sudah lebih dulu menemukannya. Anda melihat banyak pasangan bahagia yang sudah menetap, sementara anda merasa masih jauh dari menemukan orang yang tepat.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven