5 Zodiak Paling Beruntung Sepanjang April 2026: Karier, Keuangan, Keluarga, hingga Percintaan Alami Perubahan Positif

Deskripsi: Lima zodiak yang paling beruntung sepanjang bulan April 2026. - Masih terhitung awal bulan April 2026. Jadi, belum terlambat untuk mengetahui kira-kira zodiak apa yang akan beruntung di bulan ini.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (10/4), berikut ini lima zodiak yang diramalkan akan beruntung sepanjang bulan April 2026. Semua aspek alami perubahan positif, mulai dari karier, keuangan, keluarga, hingga percintaan.



1. Aries



Anda telah mempelajari penerimaan diri di bulan Februari dan semakin nyata di bulan April ini. Meski pada awalnya terasa sangat emosional, namun keinginan Aries untuk mengambil kendali atas takdir jauh lebih besar.



Setelah Mars memasuki Aries di tanggal 9 April 2026 kemarin, Anda semakin mampu menghadapi tantangan apapun dengan berani. Anda hanya perlu belajar untuk lebih metodis, karena Mars dapat membuat Aries melompat ke depan tanpa bimbingan.



Semangat dan keberanian Aries melonjak. Berhati-hatilah dan lebih baik Anda menyadari kapan emosi mulai menguasai diri.



Sementara itu, Merkurius yang mulai memasuki Aries di tanggal 14, membuat Anda bersemangat mengerjakan proyek-proyek baru. Ingat, prioritaskanlah proyek yang paling menguntungkan Anda!.



Saat Merkurius dan Neptunus bertemu di tanggal 16 April 2026, bersiaplah untuk ledakan ide. Lalu, di tanggal 25 saat Uranus memasuki Gemini, ide-ide tersebut dapat benar-benar berkembang pesat.



Kemudian, ketika Matahari memasuki Taurus di tanggal 19 akan membawa cahaya ke sektor keuangan Aries untuk beberapa minggu kedepan. Jadi, jika Anda ingin berfoya-foya, inilah saatnya!.



Terakhir, di tanggal 24 April, Venus mulai memasuki Gemini. Ini akan mendorong Anda bertemu orang baru dan berbagi ide supaya lebih termotivasi lagi.



2. Taurus



Di April 2026, Taurus akan ditunjukkan kembali caranya percaya pada cinta. Bulan ini adalah waktu untuk penyembuhan, awal yang baru, dan menyambut cinta kembali ke dalam hidup Anda.



Mars yang memasuki Aries pada tanggal 9 kemarin telah mengubah cara pandang dan pengelolaan emosi Anda. Menghadapi kisah-kisah lama mungkin terasa menantang. Tapi, berkat energi Aries, Taurus akan berani menghadapinya.



Kemudian, saat Merkurius memasuki Aries di tanggal 14 April akan membangkitkan Anda dari energi Pisces yang melankolis. Ini mengingatkan Taurus untuk memasukkan penyembuhan dan hadir untuk diri Anda sendiri.



Lalu, tanggal 17 April, Bulan Baru di Aries akan mengantarkan era baru yang mencegah Taurus jatuh ke dalam pola yang sama. Matahari yang memasuki Taurus di 19 April akan membantu Anda memasuki dunia keajaiban serta melanjutkan transformasi Anda.



Sementara itu, penguasa zodiak Anda, yakni Venus memasuki Gemini di tanggal 24 April. Ini akan membawa Anda pada kisah dan koneksi baru.



Selain itu, peluang pertumbuhan finansial juga sangat mungkin terjadi, terutama setelah Uranus akhirnya meninggalkan Taurus pada 25 April yang menunjukkan kepada Anda bagaimana menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan kedepannya.



3. Leo



April 2026 adalah bulan penyembuhan yang mendorong Leo melihat kekuatan yang dimilikinya dan perlindungan yang telah dibangunnya selama ini.



Leo tidak bersembunyi, sebaliknya, merebut kembali tempatnya di dunia. Bulan Purnama yang berada di Libra pada 1 April 2026 lalu memicu ekspresi diri yang memudahkan Leo mengungkapkan pendapat.



Sementara itu, Bulan Baru di Aries pada tanggal 17 akan mengingatkan Anda lebih disiplin dalam pekerjaan. Saturnus yang berada di tanda yang sama juga mengingatkan Leo untuk berhati-hati.



Kemudian, di tanggal 19, Matahari mulai memasuki Taurus yang membuat Leo bersiap-siap untuk bekerja keras selama beberapa minggu kedepan, karena akan menerima banyak tanggung jawab baru.



Terakhir, Venus yang memasuki Gemini di tanggal 24 April dan diikuti Uranus pada tanggal 25, membuat Leo mengalami awal baru di sektor karier.



4. Sagitarius



Persahabatan akan terlintas dalam pikiran Sagitarius selama Bulan Purnama di Libra pada 1 April 2026 lalu. Ini membuat hubungan dari masa lalu mungkin kembali atau Anda lebih siap kembali mengerjakan proyek lama yang sangat berarti bagi Anda.



Energi Aries yang begitu kuat di bulan ini dapat membawa Sagitarius kembali kepada kisah cinta yang belum berakhir.



Kemudian, saat Mars memasuki Aries pada tanggal 9 April kemarin, mendorong Sagitarius fokus pada upaya artistik. Jadi, bulan April adalah bulan terbaik untuk terhubung dengan inspirasi Anda.



Lalu, Merkurius yang memasuki Aries di tanggal 14 April besok akan membuat Anda memiliki banyak ide cemerlang yang menumpuk. Kemudian, Matahari yang memasuki Taurus di tanggal 19 menjadi momen untuk mengambil kembali kendali di sektor karier seorang Sagitarius.



Terakhir, setelah Venus dan Uranus memasuki sektor percintaan Anda di akhir bulan, cinta akan terasa transformatif dan mencerahkan, menunjukkan kepada Anda cara membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain kedepannya.



5. Capricorn



April 2026 menjadi bulan yang membingungkan bagi Capricorn. Tapi, bulan ini juga membuat Anda menemukan stabilitas. Belajar memercayai diri sendiri adalah tema bulan ini. Kesabaran Anda akan membuat Anda lebih mudah memelajarinya.



Di tanggal 1 April 2026 lalu, Bulan Purnama di Libra telah memfokuskan perhatian Capricorn pada tujuan dan keinginan secara keseluruhan untuk kemajuan.



Bersiaplah terus mendaki gunung, karena energi di bulan ini membangkitkan sesuatu dalam diri Capricorn. Inilah saatnya Anda memperjuangkan impian tanpa perlu menahan diri.



Merkurius yang memasuki Aries pada tanggal 14 akan mengungkap topik yang berkaitan dengan rumah dan keluarga. Lalu, saat Bulan Baru di Aries yang dimulai pada tanggal 17 menjadi waktu yang tepat untuk memelajari lebih banyak informasi baru.



Sementara itu, Matahari yang memasuki Taurus di tanggal 19 April menjadi periode Capricorn merayakan momen menjauh dari energi yang berapi-api.



Kemudian, Venus yang memasuki Gemini pada tanggal 24 April akan menunjukkan Capricorn bagaimana menjadi mentor atau pemimpin bagi teman atau kolega sekaligus mengajarkannya cara bekerja lebih efisien.



Terakhir, bersiaplah menghadapi perubahan rutinitas seiring dengan Uranus yang memasuki Gemini di tanggal 25 April. Jangan takut dengan perubahan. Terimalah perubahan tersebut!.***