4 Zodiak yang Memiliki Hubungan Spiritual Mendalam dengan Alam, Merasa Paling Hidup dan Utuh Saat Berada di Pelukan Alam Bebas

JawaPos.com-Beberapa zodiak memiliki kebutuhan besar untuk merasa terhubung dengan alam.

Mereka merasakan ketenangan saat kembali merasakan udara, suara air, tanah yang subur, deburan ombak, suara burung berkicau, dan tekstur dari kayu.

Berikut adalah empat zodiak yang memiliki hubungan spiritual terdalam dengan alam, yang membuat mereka menjadi manusia yang utuh saat berada di alam bebas, dikutip dari collective world.

Aquarius

Aquarius justru merasa paling di rumah saat mereka jauh dari rumah. Hanya saat berada di udara segar, tanah subur, dan air, mereka merasa terhubung kembali dengan sisi terdalam di dalam diri. Suara burung, ombak, dan kayu membuat mereka bisa mendengar pikirannya sendiri.

Taurus

Taurus hanya merasa benar-benar membumi saat bisa melihat tanah secara langsung. Mereka juga lebih menikmati kondisi alam yang tenang daripada musik modern. Taurus sadar bahwa sebesar apapun kenyamanan hidup modern, jiwa manusia akan bosan jika tidak kembali terhubung dengan alamnya.

Libra

Saat libra butuh menikmati keindahan alam tanpa distraksi, drama, atau luka, itulah saat-saat paling bahagia bagi libra. Mereka merasa tenang karena tahu alam selalu ada sebagai tempat untuk kembali.

Sagittarius

Sagittarius mudah gelisah jika terlalu lama berada di suatu tempat. Saat memiliki kesempatan untuk pergi, mereka jarang mengunjungi tempat yang sama. Mereka mencari sensasi dan tantangan di alam.