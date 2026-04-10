Ramalan Zodiak Capricorn 10 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Tugas-tugas mungkin membuat zodiak capricorn merasa sedikit kewalahan hari ini. Capricorn perlu mencoba menjaga keseimbangan yang sehat antara kehidupan pribadi dan profesional.

Meskipun tergoda untuk melakukan perjalanan jauh, capricorn mungkin tidak dapat melakukannya karena tugas dan pekerjaan.

Hari ini, sangat penting untuk mencapai keseimbangan pada semua faktor ini. Setidaknya, capricorn dapat maju di setiap bidang, meskipun tidak dapat memenangkan hati semua orang.

Pastikan mencoba menyeimbangkan setiap aspek kehidupan. Pahami cara menjaga keseimbangan ini dan raih kesuksesan dalam setiap aspek yang capricorn kerjakan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 10 April 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn akan menjadi pusat perhatian banyak orang berkat pesona yang dimiliki. Terkait karir, capricorn mendapatkan peluang pekerjaan baru dan menarik dan tidak dapat ditolak hari ini.

Sementara itu, ubah kebiasaan makan dan gaya hidup demi kebaikan sendiri dan terhindar dari gangguan pencernaan. Terkait keuangan, capricorn perlu menjaga keseimbangan antara pembelian impulsif serta anggaran yang bijaksana.

Cinta Capricorn