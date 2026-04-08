Shania Vivi Armylia Putri
08 April 2026, 21.13 WIB

3 Zodiak yang Paling Sulit Jatuh Cinta Tiba-Tiba: Sangat Tulus Saat Sudah Yakin dengan Pasangan

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini tidak mudah terbuai dengan perhatian seseorang dan sikap baik yang mereka tunjukkan.

Keempatnya juga tidak terburu-buru saat menyatakan cinta pada pasangannya. Mereka ingin memastikan apakah seseorang merupakan sosok yang tepat 

Mengutip informasi dari laman collective.world tiga zodiak berikut adalah sosok yang tidak mudah jatuh cinta.  

Taurus adalah zodiak yang butuh waktu lama untuk benar-benar jatuh cinta. Hal ini terjadi karena taurus sangat menginginkan kestabilan. Mereka ingin memastikan bahwa seseorang benar-benar tepat sebelum berkomitmen. Taurus tidak pernah mencintai setengah-setengah, mereka selalu menyayangi dengan sepenuh hati.

Scorpio cenderung ragu untuk membuka hati dan jatuh cinta. Mereka ingin memastikan bahwa orang tersebut dapat dipercaya dan akan selalu ada untuk mereka di dalam situasi apapun. Meski tidak mudah jatuh cinta, saat sudah menjalin hubungan,scorpio akan mencintai dengan dalam. 

Capricorn dikenal sebagai sosok yang pesimis pada cinta. Mereka melihat orang yang mereka dekati apa adanya agar bisa melihat benar-benar cocok atau tidak. Capricorn memandang komitmen dengan sangat serius, sehingga mereka butuh waktu untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
