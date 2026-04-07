Shio dengan Kecocokan Pernikahan Terbaik, Tikus dan Naga Mocer dalam Hal Keuangan serta jadi Tokoh yang Dihormati

JawaPos.com - Beberapa tanda shio rukun satu sama lain seperti selai kacang dan jeli. Yang lain adalah musuh bebuyutan dan harus menghindari satu sama lain dengan cara apa pun! Tapi shio mana yang memiliki kecocokan pernikahan terbaik?

Kompatibilitas shio didasarkan pada tiga harmoni dalam astrologi Cina. Disebut juga sā n hé (三合), kelompok" tiga harmonis " dari tanda-tanda shio terdiri dari empat kelompok yang terdiri dari tiga tanda shio yang memiliki kecocokan terbaik di hampir semua aspek kehidupan.

Ini termasuk cinta, romansa, dan pernikahan.

Mereka adalah:

Tikus, Naga, Monyet

Sapi, Ular, Ayam Jago

Kelinci, Kambing, Babi

Harimau, Kuda, Anjing