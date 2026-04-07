3 Shio Ini Paling Kuat dibanding yang Lain, Karirnya Berkibar hingga Rezekinya Lancar

JawaPos.com - Dari semua tanda shio, tiga adalah yang paling kuat. Dalam astrologi Cina, tanda binatang Anda bergantung pada tahun kelahiran Anda, dan setiap 12 tahun, siklusnya dimulai lagi dari Tahun Tikus hingga Tahun Babi.

Setiap tahun shio ditandai dengan cita rasa dan tradisinya yang unik tergantung pada tanda penguasaannya, yang mewakili ciri dan karakteristik tertentu dengan beberapa tahun shio secara budaya diakui lebih kuat daripada yang lain.

Berikut 3 shionya dilansir dari yourtango pada Selasa (7/4):

1. Naga (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Jika Anda tahu sesuatu tentang budaya Tionghoa, Anda mungkin sudah menebaknya. Tahun Naga dianggap sangat kuat dan menguntungkan dalam astrologi Cina, sehingga pasangan akan berusaha sangat keras untuk memiliki anak. Selama tahun Naga sehingga anak mereka dijamin sukses luar biasa.

Cukuplah dikatakan, naga adalah simbol keagungan, kesuksesan, kekuatan, kepemimpinan, kemurahan hati, dan keberuntungan yang kuat.

Mereka yang memiliki tanda shio naga diyakini sangat ambisius, berbakat alami dan cerdas, percaya diri, dewasa, dan mampu mengatasi segala rintangan yang menghadang hidup mereka.

Charles Darwin, Bruce Lee, dan Vladimir Putin lahir di tahun Naga.

2. Tiger (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)