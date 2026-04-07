4 Zodiak yang Menghindari Reuni dengan Mantan, Menjaga Jarak Adalah Cara Terbaik untuk Melindungi Diri

Ilustrasi mantan kekasih/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak mampu tetap berteman dengan semua mantan mereka. Ada juga yang berusaha menjaga jarak tapi tetap santai jika tanpa sengaja bertemu mantan.

Namun, ada juga zodiak yang benar-benar takut untuk bertemu dengan mantan. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghindari mantan, karena pertemuan yang terjadi bisa sangat canggung.

Berikut adalah empat zodiak yang paling menghindari bertemu dengan mantannya.

Taurus

Taurus tidak akan merasa nyaman ketika dihadapkan pada situasi tidak terduga dan bertemu mantan jelas merupakan kejutan besar. Kebingungan ini bisa membuat taurus sangat stres, meski mereka tidak memiliki masalah dengan mantan dan bahkan berharap mantannya bahagia, mereka lebih memilih menjaga jarak.

Libra

Libra bukan tipe yang pandai menghadapi konfrontasi. Mereka takut bertemu seseorang yang dulu mereka cinta lalu diperlakukan buruk. Libra juga takut melihat seberapa luka yang mungkin mereka sebabkan dan seberapa jauh hubungan itu telah berubah. Namun, di dalam kenyataannya, mereka tidak siap menghadapi fakta mantan sudah tidak ingin berhubungan lagi.

Scorpio

Scorpio sudah selesai dengan seseorang. Mereka tidak ingin mengingat lagi patah hati yang pernah dialami. Apabila harus berpura-pura ramah dalam percakapan, padahal di dalam hati mereka masih terluka. Jika melihat mantan di tempat umum, mereka akan berusaha menghindari sebelum ketahuan.

Aquarius

Aquarius mungkin masih merindukan mantannya. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap saat bertemu. Mereka tidak ingin terlihat terlalu cuek sehingga menyakiti perasaan mantan. Mereka lebih memilih menjaga jarak sejauh mungkin agar tidak perlu menghadapi kecanggungan.