Mudah Bertemana Dengan Siapapun? Biasanya Menunjukkan 7 Sifat Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam dunia yang semakin terkoneksi, kemampuan menjalin pertemanan di berbagai tempat menjadi sebuah seni sekaligus keahlian emosional yang berharga.

Ada orang yang dengan mudah berbaur di lingkungan baru, menciptakan hubungan hangat bahkan dengan orang asing dalam waktu singkat.

Mereka bukan hanya pandai berbicara, tetapi memiliki kualitas psikologis tertentu yang membuatnya diterima, dipercaya, dan disukai.



Dilansir dari Geediting , menurut berbagai penelitian dalam psikologi sosial, kemampuan ini bukan semata bakat bawaan.

Banyak aspek kepribadian yang terbentuk melalui kebiasaan, pengalaman, hingga pola pikir.

Lalu, sifat apa saja yang biasanya dimiliki orang yang bisa berteman di mana pun mereka berada?



Berikut tujuh di antaranya.



1. Mampu Mendengarkan Secara Aktif



Kemampuan mendengarkan menjadi fondasi penting dalam membangun pertemanan.

Orang yang mudah berteman cenderung menjadi pendengar yang baik—tidak hanya menunggu giliran bicara.



Mereka menaruh perhatian pada cerita orang lain, memberi respons empatik, dan menghindari menyela.



Psikologi menyebut ini sebagai active listening, yang mampu menumbuhkan rasa dihargai pada lawan bicara.

Ketika seseorang merasa didengarkan, ia cenderung lebih terbuka dan nyaman.



2. Memiliki Empati Tinggi



Empati membuat seseorang mampu memahami sudut pandang dan emosi orang lain.



Menurut psikologi, kemampuan ini memperkuat emotional connection yang menjadi dasar relasi sosial.



Orang yang berempati lebih mudah diterima karena mereka tidak sekadar menilai, tetapi benar-benar mencoba merasakan.



Ini membuat mereka tampak hangat dan aman untuk diajak berteman.



3. Sikap Ramah dan Terbuka



Kepribadian ramah—senyuman, tatapan bersahabat, bahasa tubuh terbuka—dapat menurunkan jarak sosial.



Secara psikologis, orang cenderung mempercayai mereka yang terlihat approachable.



Sikap ramah membuat orang lain merasa diterima apa adanya.

Tanpa disadari, aura positif yang terpancar membuat mereka mudah menemukan teman di mana pun berada.



4. Mampu Menyesuaikan Diri (Adaptif)



Lingkungan baru sering kali menantang, terutama bagi mereka yang sulit beradaptasi.



Namun, individu yang mudah berteman biasanya fleksibel dan mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri.



Mereka memahami norma sosial, menilai suasana, lalu menempatkan diri dengan tepat.



Adaptabilitas memberi kesempatan untuk membangun hubungan secara natural, bukan dipaksakan.



5. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tulus



Rasa ingin tahu terhadap orang lain menunjukkan minat yang jujur.



Dalam psikologi sosial, genuine curiosity memicu koneksi karena menandakan bahwa seseorang benar-benar peduli, bukan sekadar berinteraksi demi sopan santun.



Pertanyaan-pertanyaan ringan, seperti hobi, pengalaman hidup, atau pandangan tertentu dapat membuka percakapan lebih dalam sehingga hubungan pun berkembang.



6. Tidak Menghakimi (Non-Judgmental)



Tidak ada orang yang suka dinilai atau dikritik sebelum dikenal.



Orang yang mudah berteman biasanya bersikap non-judgmental, memberi ruang untuk perbedaan.



Mereka memahami bahwa setiap orang membawa latar belakang dan cerita berbeda.



Sikap terbuka seperti ini membuat orang lain merasa aman untuk menjadi diri sendiri, tanpa takut diremehkan.



7. Menjaga Konsistensi dan Kepercayaan



Kepercayaan adalah inti sebuah hubungan, termasuk pertemanan.



Orang yang mudah berteman bukan hanya menyenangkan di awal, tetapi juga dapat diandalkan dalam perilaku dan ucapan.



Konsistensi menciptakan trust, sehingga hubungan tidak hanya cepat terjalin tetapi juga bertahan lama.



Mereka tahu kapan harus menjaga rahasia, kapan mendukung, dan kapan memberi ruang.



Penutup



Kemampuan berteman di mana pun bukan sekadar bakat sosial; ia merupakan kombinasi keterampilan emosional, empati, dan kebiasaan positif.

Tujuh sifat di atas bukan sesuatu yang mustahil dipelajari.

Dengan berlatih mendengarkan, menjaga sikap terbuka, hingga menumbuhkan empati, siapa pun bisa meningkatkan kemampuan membangun hubungan.



Pada akhirnya, pertemanan adalah tentang saling memahami dan menerima.