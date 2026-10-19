Kereta Jakarta–Terisi, Berikut Jadwal Keberangkatannya

JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta menuju Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bisa ditempuh menggunakan kereta api dari Stasiun Pasar Senen. Namun, karena tidak banyak kereta jarak jauh yang berhenti di Stasiun Terisi, calon penumpang perlu memperhatikan pilihan perjalanan, jadwal keberangkatan, serta ketersediaan tiket sebelum berangkat.

Bagi masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah Indramayu maupun sekitarnya, kereta api dapat menjadi alternatif perjalanan darat yang praktis. Selain menghindari kepadatan lalu lintas di jalur Pantura, perjalanan dengan kereta memungkinkan penumpang tiba di wilayah tujuan tanpa harus menghadapi kemacetan jalan raya sepanjang perjalanan.

Berdasarkan informasi jadwal yang tersedia dalam data perjalanan, terdapat dua pilihan kereta yang dapat dipertimbangkan, yakni KA Fajar Utama dan KA Matarmaja. Keduanya berangkat dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dengan pilihan kelas dan tarif yang berbeda.

Pilihan Kereta Jakarta–Terisi dan Harga Tiketnya

Calon penumpang perlu memperhatikan bahwa tidak semua kereta yang melintas di jalur utara Jawa berhenti untuk melayani penumpang di Stasiun Terisi. Karena itu, pengecekan jadwal berdasarkan stasiun tujuan menjadi langkah penting sebelum membeli tiket.

Berikut dua pilihan kereta yang tercantum dalam informasi perjalanan.

1. KA Fajar Utama

KA Fajar Utama menjadi salah satu pilihan perjalanan dari Jakarta menuju wilayah Terisi. Kereta ini menyediakan kelas Ekonomi dan Eksekutif sehingga penumpang dapat menyesuaikan pilihan dengan anggaran serta kebutuhan kenyamanan selama perjalanan.

Berdasarkan data yang tersedia, tarif kelas Ekonomi tercatat Rp 260.000, sedangkan kelas Eksekutif Rp 370.000. Kereta ini dijadwalkan berangkat dari Stasiun Pasar Senen pukul 07.35 WIB.