Kereta Jakarta–Terisi, Berikut Jadwal Keberangkatannya

Ilustrasi Stasiun Terisi. (Instagram/@rintoswibowo)
JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta menuju Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bisa ditempuh menggunakan kereta api dari Stasiun Pasar Senen. Namun, karena tidak banyak kereta jarak jauh yang berhenti di Stasiun Terisi, calon penumpang perlu memperhatikan pilihan perjalanan, jadwal keberangkatan, serta ketersediaan tiket sebelum berangkat.
Bagi masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah Indramayu maupun sekitarnya, kereta api dapat menjadi alternatif perjalanan darat yang praktis. Selain menghindari kepadatan lalu lintas di jalur Pantura, perjalanan dengan kereta memungkinkan penumpang tiba di wilayah tujuan tanpa harus menghadapi kemacetan jalan raya sepanjang perjalanan.
Berdasarkan informasi jadwal yang tersedia dalam data perjalanan, terdapat dua pilihan kereta yang dapat dipertimbangkan, yakni KA Fajar Utama dan KA Matarmaja. Keduanya berangkat dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dengan pilihan kelas dan tarif yang berbeda.
Baca Juga:Prediksi Skor Braga vs Gil Vicente: Mampukah Tuan Rumah Mengakhiri Tren Imbang dan Balas Kekalahan
Pilihan Kereta Jakarta–Terisi dan Harga Tiketnya
Calon penumpang perlu memperhatikan bahwa tidak semua kereta yang melintas di jalur utara Jawa berhenti untuk melayani penumpang di Stasiun Terisi. Karena itu, pengecekan jadwal berdasarkan stasiun tujuan menjadi langkah penting sebelum membeli tiket.
Berikut dua pilihan kereta yang tercantum dalam informasi perjalanan.
1. KA Fajar Utama
KA Fajar Utama menjadi salah satu pilihan perjalanan dari Jakarta menuju wilayah Terisi. Kereta ini menyediakan kelas Ekonomi dan Eksekutif sehingga penumpang dapat menyesuaikan pilihan dengan anggaran serta kebutuhan kenyamanan selama perjalanan.
Berdasarkan data yang tersedia, tarif kelas Ekonomi tercatat Rp 260.000, sedangkan kelas Eksekutif Rp 370.000. Kereta ini dijadwalkan berangkat dari Stasiun Pasar Senen pukul 07.35 WIB.
Keberangkatan pada pagi hari bisa menjadi pertimbangan bagi penumpang yang ingin memulai aktivitas lebih awal setelah tiba di wilayah Indramayu. Meski demikian, calon penumpang tetap perlu memastikan bahwa kereta tersebut melayani pemberhentian di Stasiun Terisi pada tanggal perjalanan yang dipilih.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022