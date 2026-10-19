Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Selasa, 20 Oktober 2026 | 02.21 WIB

Kereta Jakarta–Terisi, Berikut Jadwal Keberangkatannya

Ilustrasi Stasiun Terisi. (Instagram/@rintoswibowo) - Image

Ilustrasi Stasiun Terisi. (Instagram/@rintoswibowo)

JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta menuju Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bisa ditempuh menggunakan kereta api dari Stasiun Pasar Senen. Namun, karena tidak banyak kereta jarak jauh yang berhenti di Stasiun Terisi, calon penumpang perlu memperhatikan pilihan perjalanan, jadwal keberangkatan, serta ketersediaan tiket sebelum berangkat.

Bagi masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah Indramayu maupun sekitarnya, kereta api dapat menjadi alternatif perjalanan darat yang praktis. Selain menghindari kepadatan lalu lintas di jalur Pantura, perjalanan dengan kereta memungkinkan penumpang tiba di wilayah tujuan tanpa harus menghadapi kemacetan jalan raya sepanjang perjalanan.

Berdasarkan informasi jadwal yang tersedia dalam data perjalanan, terdapat dua pilihan kereta yang dapat dipertimbangkan, yakni KA Fajar Utama dan KA Matarmaja. Keduanya berangkat dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dengan pilihan kelas dan tarif yang berbeda.

Pilihan Kereta Jakarta–Terisi dan Harga Tiketnya

Calon penumpang perlu memperhatikan bahwa tidak semua kereta yang melintas di jalur utara Jawa berhenti untuk melayani penumpang di Stasiun Terisi. Karena itu, pengecekan jadwal berdasarkan stasiun tujuan menjadi langkah penting sebelum membeli tiket.

Berikut dua pilihan kereta yang tercantum dalam informasi perjalanan.

1. KA Fajar Utama

KA Fajar Utama menjadi salah satu pilihan perjalanan dari Jakarta menuju wilayah Terisi. Kereta ini menyediakan kelas Ekonomi dan Eksekutif sehingga penumpang dapat menyesuaikan pilihan dengan anggaran serta kebutuhan kenyamanan selama perjalanan.

Berdasarkan data yang tersedia, tarif kelas Ekonomi tercatat Rp 260.000, sedangkan kelas Eksekutif Rp 370.000. Kereta ini dijadwalkan berangkat dari Stasiun Pasar Senen pukul 07.35 WIB.

Keberangkatan pada pagi hari bisa menjadi pertimbangan bagi penumpang yang ingin memulai aktivitas lebih awal setelah tiba di wilayah Indramayu. Meski demikian, calon penumpang tetap perlu memastikan bahwa kereta tersebut melayani pemberhentian di Stasiun Terisi pada tanggal perjalanan yang dipilih.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore