Garuda Siapkan 170.845 Tiket Gratis Penerbangan Domestik untuk Wisman

JawaPos.com - Garuda Indonesia menyiapkan 170.845 kursi penerbangan domestik gratis, bagi wisatawan mancanegara (wisman) pemegang tiket perjalanan pulang-pergi internasional Garuda Indonesia.

Program tersebut menjadi upaya mendorong wisman agar tidak hanya berkunjung ke Bali dan Jakarta, tetapi melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi lain di Indonesia.

Program Free Domestic Flight ini berlangsung mulai Agustus hingga akhir November 2026.

Selain memperluas persebaran wisatawan, langkah tersebut diharapkan dapat memperpanjang masa tinggal sekaligus meningkatkan belanja wisman di daerah tujuan wisata.

Marketing Group Head Garuda Indonesia Prina Eka Putri mengatakan program tersebut dirancang untuk mengubah pola perjalanan wisatawan dari sekadar datang ke Indonesia menjadi menjelajahi lebih banyak destinasi.

“Program ini ingin mengubah pola perjalanan yang sekadar arrive, tetapi juga discover more Indonesia,” ujar Prina dalam acara kolaborasi Garuda Indonesia dan InJourney untuk peningkatan inbound connectivity di Jakarta, Selasa (11/8).

Prina menjelaskan, program tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendorong kinerja penerbangan internasional Garuda Indonesia.

Mobilitas wisman ke berbagai daerah diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari sektor perhotelan, UMKM, pusat perbelanjaan hingga transportasi.

“Impact yang kami harapkan memang tidak hanya untuk Garuda, tetapi juga untuk keseluruhan Indonesia,” katanya.