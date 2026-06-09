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Rian Alfianto
Selasa, 9 Juni 2026 | 19.39 WIB

5 KA Gambir–Yogyakarta Ternyaman untuk Perjalanan Malam, Bisa Tidur Nyenyak

Ilustrasi calon penumpang menunggu keberangkatan keretabapi di Stasiun Gambir, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi calon penumpang menunggu keberangkatan keretabapi di Stasiun Gambir, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Bagi banyak pelancong, perjalanan malam dari Jakarta ke Yogyakarta menjadi pilihan favorit karena lebih efisien waktu dan memungkinkan penumpang beristirahat selama perjalanan. Dengan durasi tempuh sekitar 6 hingga 7,5 jam, memilih kereta yang nyaman menjadi faktor penting agar tiba di Kota Gudeg dalam kondisi segar.

Saat ini, sejumlah kereta keberangkatan dari Stasiun Gambir menawarkan fasilitas unggulan, mulai dari kursi ergonomis, kabin yang minim getaran, hingga layanan premium yang mendukung kualitas istirahat selama perjalanan.

Berikut lima kereta Gambir-Yogyakarta yang paling nyaman untuk perjalanan malam.

1. KA Bima, Pilihan Premium dengan Kabin Mewah

KA Bima menjadi salah satu kereta favorit bagi penumpang yang mengutamakan kenyamanan selama perjalanan malam. Kereta ini menyediakan layanan kelas Eksekutif dan Compartment dengan suasana kabin yang lebih eksklusif.

Fasilitas unggulannya mencakup kursi yang dirancang untuk perjalanan jarak jauh serta layanan premium yang memberikan pengalaman serupa penerbangan kelas bisnis.

KA Bima berangkat dari Jakarta sekitar pukul 17.00 WIB dengan harga tiket mulai Rp 680 ribu.

2. KA Argo Lawu, Kabin Senyap dan Minim Getaran

Jika mengutamakan kualitas tidur selama perjalanan, KA Argo Lawu layak masuk daftar pilihan. Kereta ini menggunakan rangkaian New Generation yang dikenal lebih senyap dan minim guncangan dibanding generasi sebelumnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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