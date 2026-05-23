5 Bus Sleeper Jakarta-Jepara dan Kudus Paling Nyaman 2026, Perjalanan 10 Jam Serasa Naik Hotel Berjalan

Ilustrasi armada bus Muji Jaya rute Jakarta-Jepara-Kudus. (Redbus)
JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta menuju Jepara dan Kudus kini semakin nyaman berkat hadirnya bus premium dengan fasilitas sleeper hingga double-decker mewah.
Penumpang tak lagi harus menghadapi perjalanan panjang dengan kursi sempit, karena sejumlah operator PO bus kini menawarkan kabin eksklusif lengkap dengan reclining seat, leg rest, hingga hiburan pribadi.
Rute Jakarta–Jepara dan Jakarta–Kudus sendiri menjadi salah satu jalur favorit pemudik, pelancong, hingga pekerja antarkota. Waktu tempuh perjalanan rata-rata berkisar 9 sampai 11 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan titik keberangkatan.
Bagi calon penumpang yang ingin menikmati perjalanan darat lebih santai dan nyaman, berikut daftar bus sleeper dan bus premium terbaik untuk rute Jakarta menuju Jepara dan Kudus yang layak dipertimbangkan.
1. Rimba Raya Premium, Favorit
Penumpang Bus Sleeper Jakarta-Jepara Rimba Raya Premium menjadi salah satu operator yang paling banyak diburu untuk rute Jakarta menuju Kudus dan Jepara. PO ini dikenal menghadirkan kabin sleeper modern dengan desain elegan dan privasi yang nyaman selama perjalanan malam.
Fasilitas yang tersedia umumnya meliputi kursi 2+1 atau 1+1 atau Sleeper, selimut dan bantal serta USB charger. Reservasi tiket bahkan bisa dilakukan melalui aplikasi resmi Rimba Raya maupun WhatsApp.
Karena cukup populer, tiket bus ini sering habis terutama saat akhir pekan dan musim liburan.
2. Muji Jaya, Bus Double Decker Mewah dengan Hiburan Pribadi
Muji Jaya hadir dengan armada Jetbus 5 Dream Coach yang menawarkan pengalaman perjalanan premium untuk penumpang tujuan Kudus dan Jepara.
