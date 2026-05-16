7 Spot Foto Bangunan Art Deco Belanda di Jalan Braga Bandung yang Jarang Diabadikan, Estetik dan Penuh Nuansa Eropa

Ilustrasi kawasan jalan Braga dari balik lensa kamera. (RianAlfianto/JawaPos.com).
JawaPos.com - Jalan Braga di Bandung selama ini identik dengan suasana kolonial, deretan kafe klasik, hingga spot wisata populer yang ramai wisatawan. Namun di balik keramaian tersebut, masih ada banyak sudut tersembunyi yang justru menyimpan detail arsitektur Art Deco Belanda paling menarik untuk diabadikan.
Bagi pecinta fotografi, sejarah, maupun pemburu konten estetik, kawasan Braga menawarkan lebih dari sekadar jalan ikonik. Beberapa bangunan lawas di area ini memiliki detail geometris, balkon klasik, jendela lengkung, hingga tekstur batu khas era kolonial yang sering terlewat dari perhatian pengunjung.
Menariknya, spot-spot ini juga cocok untuk foto bergaya vintage, street photography, hingga konten media sosial bernuansa Eropa klasik tanpa harus keluar negeri.
Berikut tujuh spot foto bangunan Art Deco Belanda di kawasan Jalan Braga Bandung yang jarang diabadikan, tetapi punya visual sangat menarik.
Bangunan Toko Sumber Hidangan yang dahulu dikenal sebagai Het Snoephuis menjadi salah satu peninggalan kolonial paling ikonik di Braga. Berdiri sejak 1929, bangunan ini masih mempertahankan nuansa asli dengan detail geometris khas Art Deco dan plang nama bergaya retro.
Daya tarik utamanya justru berada pada tampilan fasad yang tampak sederhana namun sangat fotogenik. Warna bangunan yang cenderung lembut berpadu dengan nuansa jadul membuat hasil foto terlihat klasik dan autentik.
Pagi hari menjadi waktu terbaik untuk mengambil gambar karena cahaya matahari jatuh tepat di bagian depan bangunan tanpa terlalu banyak gangguan kendaraan maupun pejalan kaki.
Gedung Majestic dikenal sebagai salah satu bioskop tua legendaris di Bandung. Namun kebanyakan orang hanya mengambil foto dari bagian depan bangunan secara keseluruhan.
Padahal, detail balkon dan ornamen lantai atas gedung ini menyimpan karakter Art Deco yang sangat kuat. Dari sudut seberang jalan, pengunjung bisa menangkap pola garis tegas, lekukan geometris, dan permainan bayangan yang membuat foto terlihat dramatis.
