Pelni Buka Pemesanan Tiket untuk Nataru 2027, Waspada Penipuan!

JawaPos.com - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mulai membuka pemesanan tiket kapal untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru (Nataru) 2027.

Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kapal Pelninsudah bisa memesan tiket lebih awal.

Sekretaris Perusahaan PT Pelni (Persero) Ditto Pappilanda mengatakan, jadwal keberangkatan kapal saat ini telah tersedia hingga 60 hari ke depan.

Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan tanggal keberangkatan untuk merencanakan perjalanan.

“Jadi, tanggal pilihan berlayar sudah semakin banyak. Semoga masyarakat bisa memanfaatkan ini untuk merencanakan perjalanannya jauh hari,” kata Ditto, Rabu (4/11/2026).

Ditto memprediksi lonjakan jumlah penumpang mulai terjadi sekitar dua minggu sebelum perayaan Natal. Sementara itu, arus balik diperkirakan berlangsung setelah puncak keberangkatan.

"Puncaknya diprediksi dua minggu sebelum Natal itu sudah mulai masuk. Jadi, satu minggu puncak-puncaknya, satu minggu lagi puncak balik,” ujarnya.

Seiring dibukanya pemesanan tiket, Ditto mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan Pelni dan menawarkan penjualan tiket.