Aplikasi Perjalanan Kian Bersaing di Tengah Kebutuhan Industri 

JawaPos.com - Persaingan aplikasi perjalanan digital kian ketat seiring perubahan kebutuhan wisatawan terhadap layanan pemesanan tiket pesawat, hotel, hingga atraksi wisata dalam satu platform.

Dinamika tersebut tercermin dari penghargaan World Travel Tech Awards 2026 yang kembali menobatkan salah satu platform pemesanan perjalanan, AirAsia Move (Move), sebagai yang terbaik di Asia untuk keempat kalinya secara berturut-turut.

Pencapaian ini menegaskan upaya Move untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan ekspektasi wisatawan, serta dinamika industri perjalanan.

Dalam ajang yang sama, Move, sebagai platform pemesanan resmi maskapai AirAsia, juga meraih penghargaan World's Best Low-Cost Airline App dan World's Best Low-Cost Airline Website.

"Meraih gelar Asia's Best Travel Booking App untuk keempat kalinya secara berturut-turut merupakan pencapaian yang membanggakan bagi Move, terutama saat kami terus berkembang mengikuti perubahan lanskap industri perjalanan," kata Head of Commercial AirAsia Move, Chan Kok Ding dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/10).

President and Founder World Travel Awards, Graham E. Cooke menyampaikan apresiasi kepada AirAsia Move atas pencapaian luar biasa di World Travel Tech Awards 2026.

"Pencapaian ini mencerminkan dedikasi tim Move dan perannya dalam membentuk cara wisatawan menemukan inspirasi, merencanakan, hingga memesan perjalanan mereka," tukasnya.