Wisata Edukasi Kambing Kaligesing Purworejo, Anak Bisa Belajar Merawat Ternak

Wisata edukasi kambing Kaligesing Purworejo menawarkan pengalaman seru untuk anak, mulai memberi makan hingga memerah susu kambing PE. Ilustrasi eduwisata peternakan kambing etawa Kaligesing. (HumasJateng)
JawaPos.com - Liburan sekolah tidak selalu harus diisi dengan bermain di taman hiburan. Di Kecamatan Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah, anak-anak bisa menghabiskan waktu dengan belajar mengenal kambing Peranakan Etawa (PE), memberi makan ternak, hingga mencoba memerah susu kambing secara langsung.
Wisata edukasi peternakan kambing Kaligesing berada di kawasan Desa Wisata Pandanrejo dan Desa Wisata Tlogoguwo. Kawasan perbukitan Menoreh tersebut dikenal sebagai salah satu sentra kambing Kaligesing, yang berkembang sebagai bagian dari aktivitas peternakan sekaligus wisata berbasis masyarakat.
Konsep seperti ini membuat kunjungan ke Kaligesing tidak hanya menawarkan pemandangan pedesaan. Anak-anak juga bisa mendapatkan pengalaman langsung tentang bagaimana ternak dipelihara, diberi makan, dan dirawat.
Bagi orangtua yang sedang mencari pilihan wisata edukasi saat liburan sekolah, berikut sejumlah aktivitas dan informasi yang perlu diketahui sebelum berkunjung.
Mengenal Kambing Kaligesing dari Dekat
Mengutip laman Visit Indonesia, salah satu hal menarik dari wisata edukasi peternakan di Kaligesing adalah kesempatan melihat kambing PE dari jarak dekat. Anak-anak tidak sekadar melihat kambing di kandang, tetapi dapat mengikuti sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan pemeliharaan
ternak.
Di Desa Wisata Pandanrejo, misalnya, terdapat Padepokan Goridampyak yang menawarkan pengalaman edukasi seputar kambing.
Aktivitasnya cukup beragam, mulai dari memberi makan kambing, ngedot cempe atau memberikan susu menggunakan botol kepada anak kambing, hingga mencoba memerah susu kambing etawa.
Pengunjung juga dapat melihat bagaimana kambing dipersiapkan untuk mengikuti kontes, termasuk aktivitas yang dikenal sebagai 'salon' kambing.
Pengalaman tersebut bisa menjadi cara sederhana bagi anak untuk memahami bahwa memelihara hewan membutuhkan perhatian dan perawatan rutin, bukan sekadar memberi makan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022