Wisata Edukasi Kambing Kaligesing Purworejo, Anak Bisa Belajar Merawat Ternak

JawaPos.com - Liburan sekolah tidak selalu harus diisi dengan bermain di taman hiburan. Di Kecamatan Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah, anak-anak bisa menghabiskan waktu dengan belajar mengenal kambing Peranakan Etawa (PE), memberi makan ternak, hingga mencoba memerah susu kambing secara langsung.

Wisata edukasi peternakan kambing Kaligesing berada di kawasan Desa Wisata Pandanrejo dan Desa Wisata Tlogoguwo. Kawasan perbukitan Menoreh tersebut dikenal sebagai salah satu sentra kambing Kaligesing, yang berkembang sebagai bagian dari aktivitas peternakan sekaligus wisata berbasis masyarakat.

Konsep seperti ini membuat kunjungan ke Kaligesing tidak hanya menawarkan pemandangan pedesaan. Anak-anak juga bisa mendapatkan pengalaman langsung tentang bagaimana ternak dipelihara, diberi makan, dan dirawat.

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Bagi orangtua yang sedang mencari pilihan wisata edukasi saat liburan sekolah, berikut sejumlah aktivitas dan informasi yang perlu diketahui sebelum berkunjung.

Mengenal Kambing Kaligesing dari Dekat

Mengutip laman Visit Indonesia, salah satu hal menarik dari wisata edukasi peternakan di Kaligesing adalah kesempatan melihat kambing PE dari jarak dekat. Anak-anak tidak sekadar melihat kambing di kandang, tetapi dapat mengikuti sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan pemeliharaan

ternak.

Di Desa Wisata Pandanrejo, misalnya, terdapat Padepokan Goridampyak yang menawarkan pengalaman edukasi seputar kambing.

Aktivitasnya cukup beragam, mulai dari memberi makan kambing, ngedot cempe atau memberikan susu menggunakan botol kepada anak kambing, hingga mencoba memerah susu kambing etawa.

Pengunjung juga dapat melihat bagaimana kambing dipersiapkan untuk mengikuti kontes, termasuk aktivitas yang dikenal sebagai 'salon' kambing.