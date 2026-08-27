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Dhimas Ginanjar
Kamis, 27 Agustus 2026 | 22.55 WIB

50 Hari Terhenti karena Gempa Kumamoto, Shinkansen Kyushu Kembali Beroperasi

Shinkansen Kyushu. (Nippon.com) - Image

Shinkansen Kyushu. (Nippon.com)

JawaPos.com - Kyushu Railway Co. memastikan seluruh layanan Kyushu Shinkansen akan kembali beroperasi pada 18 September, sekitar 50 hari setelah gempa kuat mengguncang Prefektur Kumamoto, Jepang barat daya.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (27/8), operator yang dikenal sebagai JR Kyushu tersebut menghentikan seluruh layanan Shinkansen setelah gempa berkekuatan 7,1 pada 28 Juli. Gempa itu mencapai intensitas maksimum 7 dalam skala seismik Jepang dan menewaskan lebih dari 30 orang.

Layanan kereta cepat kemudian dipulihkan secara bertahap setelah pemeriksaan keselamatan selesai dilakukan.

JR Kyushu mengatakan layanan antara Stasiun Kumamoto dan Shin-Minamata, yang merupakan bagian terakhir yang masih terdampak, akan kembali beroperasi pada 18 September.

Selain itu, layanan kereta lokal di jalur Kagoshima yang terdampak gempa di Prefektur Kumamoto diperkirakan kembali beroperasi sekitar pertengahan Oktober.

Dengan pemulihan tersebut, seluruh layanan Kyushu Shinkansen akan kembali berjalan setelah sempat terhenti akibat gempa besar pada akhir Juli.

Editor: Dhimas Ginanjar
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