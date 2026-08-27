50 Hari Terhenti karena Gempa Kumamoto, Shinkansen Kyushu Kembali Beroperasi

Shinkansen Kyushu. (Nippon.com)
JawaPos.com - Kyushu Railway Co. memastikan seluruh layanan Kyushu Shinkansen akan kembali beroperasi pada 18 September, sekitar 50 hari setelah gempa kuat mengguncang Prefektur Kumamoto, Jepang barat daya.
Dilansir dari Kyodo, Kamis (27/8), operator yang dikenal sebagai JR Kyushu tersebut menghentikan seluruh layanan Shinkansen setelah gempa berkekuatan 7,1 pada 28 Juli. Gempa itu mencapai intensitas maksimum 7 dalam skala seismik Jepang dan menewaskan lebih dari 30 orang.
Layanan kereta cepat kemudian dipulihkan secara bertahap setelah pemeriksaan keselamatan selesai dilakukan.
JR Kyushu mengatakan layanan antara Stasiun Kumamoto dan Shin-Minamata, yang merupakan bagian terakhir yang masih terdampak, akan kembali beroperasi pada 18 September.
Selain itu, layanan kereta lokal di jalur Kagoshima yang terdampak gempa di Prefektur Kumamoto diperkirakan kembali beroperasi sekitar pertengahan Oktober.
Dengan pemulihan tersebut, seluruh layanan Kyushu Shinkansen akan kembali berjalan setelah sempat terhenti akibat gempa besar pada akhir Juli.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa