JHL Foundation Salurkan Bantuan Rp1,3 Miliar, Gubernur NTT Apresiasi Aksi Kemanusiaan di Flores

JawaPos.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi Yayasan JHL Merah Putih Kasih atau JHL Foundation yang hampir sepekan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak gempa Flores. Bantuan senilai Rp1,3 miliar tersebut disalurkan langsung dengan menyasar sejumlah desa dan wilayah pelosok di Flores.

Apresiasi itu disampaikan Emanuel saat bertemu tim JHL Foundation di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ruteng, Kamis dini hari (27/8/2026). Pertemuan berlangsung setelah Gubernur NTT melakukan pertemuan dengan Bupati Manggarai dan menjadi bagian dari koordinasi penanganan dampak gempa di wilayah Flores.

Dalam pertemuan tersebut, tim JHL Foundation menyampaikan perkembangan penyaluran bantuan yang telah dilakukan di sejumlah wilayah terdampak. Tim juga melaporkan wilayah yang telah didatangi selama menjalankan misi kemanusiaan, termasuk daerah yang berada jauh dari pusat keramaian.

Emanuel mengatakan gempa yang berdampak luas terhadap masyarakat Flores membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, bantuan dan dukungan tersebut datang tidak hanya dari dalam NTT, tetapi juga dari luar daerah hingga masyarakat dari luar negeri.

“Ini kejadian yang menimpa masyarakat sangat luas. Tentu kami mengapresiasi dukungan dari semua pihak yang memberikan dukungan bagi warga Flores yang terdampak, baik dari dalam NTT maupun luar NTT, dan juga basudara dari dalam dan luar negeri yang memberikan dukungan," ucapnya.

Menurut Emanuel, keterlibatan banyak pihak dalam penanganan dampak gempa menunjukkan kuatnya semangat gotong royong. Semangat tersebut dinilai menjadi kekuatan penting bagi masyarakat dalam menghadapi bencana yang berdampak luas.

“Ini membuktikan bahwa gotong royong, yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia dan NTT seperti yang Bung Karno rumuskan di Ende, di Flores ini benar-benar bisa kita lihat dan kita rasakan dalam proses penanganan gempa Flores kali ini," katanya.

Ia menegaskan penanganan bencana dengan dampak luas membutuhkan gerakan bersama. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi sosial, dan berbagai pihak lainnya dinilai penting agar masyarakat dapat melewati masa sulit dengan lebih baik.

“Hanya dengan bergerak bersama dan gotong royong, gempa bumi yang berdampak luas dan besar ini bisa kita hadapi dengan baik dan bisa kita lewati," tegasnya.