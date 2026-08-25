Feri Merak-Bakauheni: Jadwal, Tarif, dan Lama Perjalanan yang Perlu Diketahui

Ilustrasi kendaraan keluar dari kapal feri selepas penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak. (Istimewa)
JawaPos.com - Penyeberangan Feri Merak-Bakauheni menjadi salah satu jalur penting bagi perjalanan dari Pulau Jawa menuju Sumatera.
Bagi calon penumpang yang ingin menyeberang Selat Sunda, mengetahui jadwal kapal, lama perjalanan, jenis layanan, fasilitas, hingga cara membeli tiket akan membantu perjalanan lebih lancar.
Rute yang menghubungkan Pelabuhan Merak di Banten dengan Pelabuhan Bakauheni di Lampung ini melayani penumpang, sepeda motor, mobil, bus, hingga kendaraan angkutan barang. Pilihan layanan reguler dan express juga memungkinkan penumpang menyesuaikan perjalanan dengan waktu yang tersedia.
Kapal feri rute Merak-Bakauheni tersedia sepanjang hari. Untuk layanan reguler, keberangkatan berlangsung setiap sekitar satu jam, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.00 WIB.
Sementara itu, layanan express atau eksekutif memiliki jadwal keberangkatan berkala dengan jarak sekitar 1 jam 15 menit. Keberangkatan tersedia mulai dini hari, seperti pukul 01.00 WIB, 02.15 WIB, 03.30 WIB, dan berlanjut hingga malam, dengan salah satu jadwal tercatat pukul 23.30 WIB.
Jadwal tersebut membuat penumpang memiliki cukup banyak pilihan waktu untuk menyeberang. Namun, calon penumpang tetap disarankan mengecek jadwal terbaru sebelum berangkat karena operasional kapal dapat menyesuaikan kondisi di lapangan.
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Jawa Pos
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