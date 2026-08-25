Valencia diprediksi kesulitan meraih kemenangan saat menjamu Real Betis di Mestalla pada Liga Spanyol 2026/2027. (Valencia)
JawaPos.com — Valencia diprediksi kesulitan meraih kemenangan saat menjamu Real Betis pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Mestalla, Rabu (26/8/2026) pukul 02.00 WIB, setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Celta de Vigo pada laga pembuka.
Real Betis datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Real Sociedad dan berpeluang membawa pulang poin dari markas Valencia.
Valencia memulai Liga Spanyol 2026/2027 dengan hasil 0-0 melawan Celta de Vigo pada Sabtu, tetapi skor tersebut terasa mengecewakan karena tim asuhan Carlos Corberan menciptakan sejumlah peluang bersih yang gagal dikonversi menjadi gol.
Hasil itu juga memperpanjang catatan kurang meyakinkan Valencia setelah mereka gagal menang dalam tiga pertandingan terakhir pramusim.
Laga di Mestalla menjadi kesempatan awal bagi Valencia untuk memperbaiki penyelesaian akhir sekaligus meraih kemenangan pertama musim ini.
Target tersebut penting karena Valencia menutup musim lalu di posisi kesembilan dengan 49 poin dari 38 pertandingan, hasil dari 13 kemenangan, 10 seri, dan 15 kekalahan.
Jarak Valencia menuju zona Eropa musim lalu hanya dua poin sehingga klub memiliki alasan untuk menatap musim baru dengan ambisi lebih tinggi.
Namun, masalah efektivitas di depan gawang bisa menjadi hambatan jika kembali muncul ketika mereka menghadapi Real Betis yang datang dengan pertahanan lebih percaya diri setelah meraih kemenangan pada pekan pertama.
Real Betis Datang dengan Modal Positif
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti