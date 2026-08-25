Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 25 Agustus 2026 | 17.01 WIB

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

Valencia diprediksi kesulitan meraih kemenangan saat menjamu Real Betis di Mestalla pada Liga Spanyol 2026/2027. (Valencia) - Image

Valencia diprediksi kesulitan meraih kemenangan saat menjamu Real Betis di Mestalla pada Liga Spanyol 2026/2027. (Valencia)

JawaPos.com — Valencia diprediksi kesulitan meraih kemenangan saat menjamu Real Betis pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Mestalla, Rabu (26/8/2026) pukul 02.00 WIB, setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Celta de Vigo pada laga pembuka.

Real Betis datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Real Sociedad dan berpeluang membawa pulang poin dari markas Valencia.

Valencia Belum Menemukan Ketajaman

Valencia memulai Liga Spanyol 2026/2027 dengan hasil 0-0 melawan Celta de Vigo pada Sabtu, tetapi skor tersebut terasa mengecewakan karena tim asuhan Carlos Corberan menciptakan sejumlah peluang bersih yang gagal dikonversi menjadi gol.

Hasil itu juga memperpanjang catatan kurang meyakinkan Valencia setelah mereka gagal menang dalam tiga pertandingan terakhir pramusim.

Laga di Mestalla menjadi kesempatan awal bagi Valencia untuk memperbaiki penyelesaian akhir sekaligus meraih kemenangan pertama musim ini.

Target tersebut penting karena Valencia menutup musim lalu di posisi kesembilan dengan 49 poin dari 38 pertandingan, hasil dari 13 kemenangan, 10 seri, dan 15 kekalahan.

Jarak Valencia menuju zona Eropa musim lalu hanya dua poin sehingga klub memiliki alasan untuk menatap musim baru dengan ambisi lebih tinggi.

Namun, masalah efektivitas di depan gawang bisa menjadi hambatan jika kembali muncul ketika mereka menghadapi Real Betis yang datang dengan pertahanan lebih percaya diri setelah meraih kemenangan pada pekan pertama.

Real Betis Datang dengan Modal Positif

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Valencia vs Celta Vigo di Liga Spanyol: Los Che Bisa Kesulitan di Kandang! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Valencia vs Celta Vigo di Liga Spanyol: Los Che Bisa Kesulitan di Kandang!

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23.14 WIB

Barcelona Akhiri Musim 2025/2026 dengan Kekalahan 1-3 dari Valencia - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona Akhiri Musim 2025/2026 dengan Kekalahan 1-3 dari Valencia

Minggu, 24 Mei 2026 | 14.25 WIB

Prediksi Skor Valencia vs Barcelona: Blaugrana Diunggulkan Meski Sudah Kunci Gelar Juara La Liga - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Valencia vs Barcelona: Blaugrana Diunggulkan Meski Sudah Kunci Gelar Juara La Liga

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18.15 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore