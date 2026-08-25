Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

JawaPos.com — Valencia diprediksi kesulitan meraih kemenangan saat menjamu Real Betis pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Mestalla, Rabu (26/8/2026) pukul 02.00 WIB, setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Celta de Vigo pada laga pembuka.

Real Betis datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Real Sociedad dan berpeluang membawa pulang poin dari markas Valencia.

Valencia Belum Menemukan Ketajaman Valencia memulai Liga Spanyol 2026/2027 dengan hasil 0-0 melawan Celta de Vigo pada Sabtu, tetapi skor tersebut terasa mengecewakan karena tim asuhan Carlos Corberan menciptakan sejumlah peluang bersih yang gagal dikonversi menjadi gol.

Hasil itu juga memperpanjang catatan kurang meyakinkan Valencia setelah mereka gagal menang dalam tiga pertandingan terakhir pramusim.

Laga di Mestalla menjadi kesempatan awal bagi Valencia untuk memperbaiki penyelesaian akhir sekaligus meraih kemenangan pertama musim ini.

Target tersebut penting karena Valencia menutup musim lalu di posisi kesembilan dengan 49 poin dari 38 pertandingan, hasil dari 13 kemenangan, 10 seri, dan 15 kekalahan.

Jarak Valencia menuju zona Eropa musim lalu hanya dua poin sehingga klub memiliki alasan untuk menatap musim baru dengan ambisi lebih tinggi.

Namun, masalah efektivitas di depan gawang bisa menjadi hambatan jika kembali muncul ketika mereka menghadapi Real Betis yang datang dengan pertahanan lebih percaya diri setelah meraih kemenangan pada pekan pertama.