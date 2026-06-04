Target Transaksi PRJ 2026 Meroket Rp 8 Triliun, Ini Bocoran Konser dan Harga Tiket Jakarta Fair Terbaru

JawaPos.com - Ajang pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara, Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026, siap kembali memanjakan masyarakat. Event akbar tahunan yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran ini akan berlangsung selama 32 hari penuh, mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026.

Mengacu pada kesuksesan tahun lalu yang berhasil menyedot 5,9 juta pengunjung dengan total transaksi Rp7,3 triliun, pihak JIEXPO yakin tahun ini akan jauh lebih meriah.

Direktur Marketing Jiexpo, Ralph Scheunemann, mengungkapkan target besar tersebut saat ditemui di kawasan Kemayoran.

"Kita lihat tahun lalu kita mencapai kurang lebih 5,9 juta pengunjung dengan transaksinya Rp7,3 triliun. Of course, kita harapkan tahun ini pengunjungnya akan di atas 6 juta dan mungkin transaksinya juga mendekati Rp8 triliun, target kita," ujar Ralph Scheunemann di Kemayoran, Kamis (4/6).

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Guna mencapai target transaksi PRJ 2026 tersebut, panitia juga mendorong para peserta pameran untuk memberikan daya tarik lebih bagi para pemburu diskon.

"Para tenant juga kita himbau memberikan diskon yang menarik," katanya.

Surga Belanja UMKM dan Hiburan Non-Stop Peningkatan signifikan terlihat dari jumlah peserta pameran Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang melonjak hingga 2.800 peserta dan 1.800 stand/tenant. Menariknya, komposisi peserta didominasi oleh 55% sektor swasta dan 45% sektor UMKM. Hal ini sekaligus menjadi momentum perayaan HUT ke-499 Provinsi DKI Jakarta dengan tema "Bergerak Menuju Era Baru Jakarta".

Pengunjung bisa berburu berbagai produk unggulan mulai dari otomotif, gadget, fesyen, kosmetik, hingga kuliner khas Betawi dan mancanegara.

Selain belanja, PRJ 2026 juga menghadirkan Jakarta Fair Music Concert yang siap menghibur penonton selama 32 hari non-stop di area Open Space. Sederet musisi papan atas Indonesia dipastikan masuk dalam line up, di antaranya Slank, Hindia, Sal Priadi, Kotak, J-Rocks, Last Child, The Changcuters, JKT 48, hingga NDX AKA.