5 Pilihan Kapal Ambon-Namlea, Cek Jadwal dan Harga Tiketnya

KM Nggapulu. (Instagram/PELNI)
JawaPos.com - Bagi kamu yang berencana bepergian dari Ambon ke Namlea, ada beberapa pilihan kapal yang bisa dipertimbangkan pada akhir Agustus hingga September 2026.
Jadwal terdekat tersedia pada 28 Agustus menggunakan KM Sangiang, disusul KM Nggapulu pada 3 September. Harga tiket kapal Ambon-Namlea sekitar Rp 111 ribu, dengan waktu tempuh kurang lebih 10 jam.
Rute ini menjadi salah satu pilihan perjalanan laut untuk menuju Namlea, ibu kota Kabupaten Buru, Maluku. Selain menawarkan biaya perjalanan yang relatif terjangkau, perjalanan menggunakan kapal juga memberi kesempatan menikmati bentang perairan Maluku selama pelayaran.
Jadwal Kapal Ambon-Namlea Agustus-September 2026
Jika kamu sedang mencari jadwal kapal Ambon-Namlea, berikut lima keberangkatan yang tersedia dalam periode akhir Agustus hingga September:
KM Sangiang – 28 Agustus 2026
Ini menjadi salah satu jadwal terdekat bagi penumpang yang ingin berangkat dari Ambon menuju Namlea.
KM Nggapulu – 3 September 2026
Setelah keberangkatan KM Sangiang, pilihan berikutnya tersedia melalui KM Nggapulu pada awal September.
KM Sangiang – 11 September 2026
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