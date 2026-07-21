7 Kuliner Legendaris Medan yang Wajib Dicoba Sebelum Pulang

Ilustrasi bika ambon (Dok. Freepik)
Informasi mengenai tiket pesawat jakarta medan dan jadwal penerbangan perlu menjadi pertimbangan pertama, karena menentukan kapan Anda bisa tiba untuk menikmati menu-menu pagi tersebut. Selain waktu kedatangan, durasi perjalanan juga memengaruhi seberapa banyak kuliner yang bisa Anda cicipi.
Porsi makanan di Medan terkenal besar dan berat, sehingga menjadwalkan lebih dari dua menu utama dalam sehari justru dapat mengganggu kenikmatannya. Dengan demikian, mempertimbangkan tiket pesawat dan lama perjalanan menjadi langkah krusial sebelum menyusun daftar kuliner yang akan dijelajahi.
Lantas, apa saja kuliner legendaris di Medan yang wajib dicoba sebelum pulang? Beirkut adalah ulasannya.
1. Soto Kesawan
Soto Kesawan menawarkan pengalaman rasa yang berbeda dari soto pada umumnya. Berlokasi di kawasan Kesawan yang merupakan bagian tertua Kota Medan, soto ini memiliki kuah santan kental berwarna keruh dengan isian udang atau ayam suwir. Rasa gurihnya yang menempel di lidah cenderung lebih berat dibandingkan soto khas Jawa, dan biasanya cukup untuk satu kali makan penuh.
2. Mie Aceh
Meski menyandang nama Aceh, mie ini telah lama menjadi bagian identitas kuliner Medan. Hidangan ini bisa dipesan dalam versi goreng, tumis, atau kuah, dengan ciri khas bumbu rempah pekat yang kuat aroma jintan dan kapulaga. Keunggulan mie Aceh adalah ketersediaannya hingga malam hari di berbagai kedai dan restoran di penjuru kota, menjadikannya pilihan yang aman jika jadwal perjalanan Anda berantakan.
3. Bihun Bebek
Bihun bebek sering menjadi rekomendasi utama warga lokal namun kurang diketahui oleh pendatang. Hidangan ini menyajikan bihun dengan kaldu bebek bening yang pekat hasil rebusan lama, dilengkapi suwiran daging bebek. Beberapa kedai paling terkenal kerap kehabisan stok dan tutup sebelum tengah hari, sehingga termasuk kategori kuliner yang tidak bisa ditunda penikmatannya.
4. Lontong Medan
Lontong Medan adalah sarapan khas yang tampilannya bisa menipu. Sekilas mirip lontong sayur biasa, namun isinya jauh lebih kompleks: lontong, sayur nangka, tauco, teri, telur, kerupuk merah, dan sambal disajikan dalam satu piring. Rasanya merupakan perpaduan bertumpuk antara gurih, manis, dan asin sekaligus.
5. Bika Ambon
Bika Ambon adalah kue yang menimbulkan kebingungan asal-usul selama puluhan tahun. Kue ini memiliki tekstur berongga dengan aroma pandan dan santan yang kuat, serta rasa manis yang tidak menyesakkan. Kawasan Jalan Mojopahit dikenal sebagai pusat penjualannya, dengan deretan toko yang bersaing ketat.
6. Durian Medan
Durian Medan menjadi daya tarik utama bagi para penggemarnya, terkenal dengan daging yang tebal dan cita rasa pahit yang justru dicari. Kedai-kedai durian di kota ini buka hingga larut malam dan ramai hingga dini hari, dengan sistem yang khas: buka dan makan di tempat, serta opsi penukaran jika tidak puas. Perlu diingat bahwa durian tidak diizinkan untuk dibawa masuk ke kabin pesawat, sehingga harus dinikmati di tempat atau dikirim melalui jasa khusus.
7. Roti Cane dan Martabak
Roti cane dan martabak merupakan warisan kuliner India dan Melayu yang mengakar kuat di Medan. Roti cane disajikan dengan kari kambing atau ayam, memiliki tekstur berlapis dan renyah di bagian pinggir. Kedua hidangan ini paling enak dinikmati pada malam hari di kedai-kedai kecil yang buka hingga lewat tengah malam.
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