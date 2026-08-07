Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Bandung–Bali Mulai 14 Agustus 2026

Ilustrasi pesawat Garuda Indonesia. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Maskapai Garuda Indonesia akan kembali mengoperasikan rute langsung Bandung–Denpasar Bali pulang-pergi. Pengoperasian itu akan dimulai Jumat pekan depan, 14 Agustus 2026.
Rutenya adalah Bandara Husein Sastranegara dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Pengoperasian tersebut dilakukan setelah rampungnya proses reaktivasi bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan jet komersial setelah ditutup sejak Oktober 2023.
Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan, penerbangan perdana pada Jumat (14/8) akan diberangkatkan dari Bandara Husein Sastranegara pada pukul 11.30 WIB dan tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai pukul 14.20 WITA.
Sementara untuk rute sebaliknya diberangkatkan pada pukul 09.10 WITA dari Bali menuju Bandung dan dijadwalkan tiba pukul 10.00 WIB.
Menurut Glenny, pembukaan kembali rute Bandung–Denpasar tidak hanya memperkuat konektivitas langsung Jawa Barat dan Bali.
“Tetapi juga menjadi bagian dari transformasi kinerja Garuda Indonesia untuk memastikan setiap rute dikembangkan berdasarkan kebutuhan pasar, kesiapan operasional, dan potensi kontribusinya terhadap kinerja Perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Glenny dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (7/8).
Ia mengatakan, potensi pertumbuhan aktivitas pariwisata Bali dan Bandung tumbuh konsisten secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.
Hal tersebut merefleksikan besarnya ruang pertumbuhan mobilitas antara Jawa Barat dan Bali.
“Sehingga hadirnya penerbangan langsung ini diharapkan akan memberikan kemudahan terutama bagi wisatawan dari Bali untuk eksplor destinasi unggulan Jawa Barat,” ujarnya.
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