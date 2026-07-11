KAI Pastikan Kebocoran Tanggul Lapindo di Sidoarjo Tak Ganggu Perjalanan Kereta

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya memastikan kebocoran tanggul Lumpur Lapindo tidak menganggu jalur maupun perjalanan kereta api di kawasan tersebut. Tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10 D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dilaporkan mengalami kebocoran pada Jumat (10/7).

Kondisi ini memicu kekhawatiran warga sekitar. Sebab, luapan air bercampur lumpur Lapindo mengalir ke arah jalur rel kereta api dan berpotensi meluber ke Jalan Raya Porong apabila kebocoran tak segera ditangani.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan, telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi prasarana perkeretaapian di area tanggul Lumpur Lapindo.

"Hasil pemeriksaan petugas di lapangan menunjukkan bahwa kondisi jalur rel, konstruksi jalan rel, maupun prasarana pendukung lainnya tetap dalam kondisi aman dan tidak terdampak," ujar Mahendro, Sabtu (11/7).

Dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir karena seluruh perjalanan kereta api yang melintasi jalur di kawasan tanggul Lumpur Lapindo tetap beroperasi secara normal sesuai jadwal yang ditetapkan.

"Masyarakat tidak perlu khawatir karena keselamatan perjalanan KA menjadi prioritas utama. Kami memastikan (kebocoran pada tanggal Lumpur Lapindo) tidak berdampak terhadap operasional kereta api," imbuh Mahendro Trang Bawono.

Mahendro menjelaskan, peristiwa di tanggul itu terjadi ketika PPLS sedang melakukan pekerjaan peninggian tanggul pada Jumat (10/7). Pekerjaan tersebut dilakukan untuk memperkuat tanggul penahan lumpur.

Dalam prosesnya, alat berat mengeruk material lumpur untuk ditimbunkan di atas tanggul guna meninggikan elevasinya. Saat pengerjaan, sebagian lumpur sempat meluber dari puncak tanggul, namun tidak mencapai rel kereta api.