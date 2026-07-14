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Rian Alfianto
Rabu, 15 Juli 2026 | 03.45 WIB

5 Jadwal Kereta Solo-Madiun Tercepat Juli 2026, Tarif mulai Rp 7.000 untuk Perjalanan Efisien

Ilustrasi tempat duduk di dalam gerbong KA Bias Solo-Madiun. (ANTARA) - Image

Ilustrasi tempat duduk di dalam gerbong KA Bias Solo-Madiun. (ANTARA)


JawaPos.com - Masyarakat yang mencari transportasi darat cepat dan praktis dari Solo ke Madiun maupun Caruban kini memiliki beberapa pilihan jadwal Kereta Bandara Adi Soemarmo (BIAS). 

Pada Juli 2026, tersedia lima perjalanan setiap hari dengan keberangkatan pagi hingga sore. Penumpang bisa menyesuaikan waktu perjalanan sesuai kebutuhan.

Selain waktu tempuh efisien, KA BIAS melayani sejumlah stasiun penting di jalur Solo-Madiun. Stasiun tersebut mulai dari Adi Soemarmo hingga Madiun.

Beberapa perjalanan bahkan diperpanjang sampai Stasiun Caruban. Berikut lima jadwal KA BIAS rute Solo-Madiun dan Solo-Caruban Juli 2026.

1. KA 576A (Solo-Madiun)

Adi Soemarmo: 06.00 WIB

Kadipiro: 06.11 WIB

Solo Balapan: 06.23 WIB

Solo Jebres: 06.29 WIB

Palur: 06.37 WIB

Editor: Dinarsa Kurniawan
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