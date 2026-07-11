10 Kereta Api Jakarta-Purwokerto yang Nyaman, Cek Jadwal Keberangkatan dan Pilihan Terbaiknya

Ilustrasi stasiun Purwokerto, Jawa Tengah. (PT KAI)
JawaPos.com - Mencari kereta api Jakarta - Purwokerto untuk perjalanan bisnis, kuliah, maupun liburan kini semakin mudah. Setiap hari tersedia sedikitnya 10 perjalanan kereta api dari Stasiun Pasar Senen menuju Stasiun Purwokerto dengan pilihan jadwal mulai pagi hingga larut malam.
Rute ini menjadi salah satu yang banyak diminati karena menghubungkan Jakarta dengan Purwokerto, pusat aktivitas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Penumpang dapat memilih jadwal yang paling sesuai sekaligus memesan tiket secara online melalui aplikasi Access by KAI.
1. KA Fajar Utama Solo – berangkat pukul 05.40 WIB
2. KA Serayu (Pagi) – berangkat pukul 09.25 WIB
3. KA Bogowonto – berangkat pukul 11.10 WIB, tiba di Purwokerto sekitar 16.08 WIB
4. KA Fajar Utama Yogyakarta – berangkat pukul 12.28 WIB
5. KA Gajahwong – berangkat pukul 13.10 WIB
6. KA Gumarang – berangkat pukul 21.30 WIB
7. KA Mataram – berangkat pukul 21.40 WIB
8. KA Singasari – berangkat pukul 21.55 WIB
9. KA Jayabaya – berangkat pukul 22.15 WIB
10. KA Progo – berangkat pukul 23.20 WIB
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Sebelum berangkat, calon penumpang disarankan mengecek kembali jadwal, ketersediaan kursi, serta tarif tiket melalui aplikasi Access by KAI karena dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan operasional.
Purwokerto merupakan ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan, perdagangan, dan pariwisata di wilayah selatan Pulau Jawa. Letaknya di kaki Gunung Slamet membuat kota ini memiliki udara yang relatif sejuk sehingga menjadi destinasi favorit wisatawan.
Selain itu, Purwokerto juga memiliki sejumlah daya tarik, antara lain simpul transportasi penting. Stasiun Purwokerto menjadi salah satu stasiun utama di jalur selatan Pulau Jawa yang melayani berbagai perjalanan kereta api antarkota.
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Purwokerto juga menjadi salah satu spot surga kuliner khas Banyumas. Wisatawan dapat menikmati makanan legendaris seperti Tempe Mendoan, Sroto Sokaraja, hingga aneka keripik tempe.
Tak cuma itu, kota yang banyak jadi tujuan para pensiunan ini juga merupakan kota pusat pendidikan. Kota ini menjadi rumah bagi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan sejumlah perguruan tinggi lainnya.
Purwokerto juga menjadi lokasi Museum BRI yang menyimpan sejarah berdirinya salah satu bank terbesar di Indonesia.
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