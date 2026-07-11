7 Bus Solo-Denpasar yang Banyak Dicari Penumpang, Tarif Mulai Rp 340 Ribuan dengan Fasilitas Lengkap

JawaPos.com - Mencari bus AKAP dari Solo ke Denpasar (Bali) kini semakin mudah. Sedikitnya ada tujuh operator bus yang melayani rute tersebut setiap hari dengan tarif mulai Rp 340 ribuan hingga Rp 450 ribu.

Selain menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesawat, bus AKAP Solo-Denpasar juga sudah dilengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang kenyamanan penumpang selama perjalanan. Umumnya, tiket sudah termasuk satu kali makan gratis serta layanan sesuai kelas yang dipilih.

Perjalanan darat bus AKAP dari Solo menuju Bali rata-rata memakan waktu sekitar 13-15 jam. Namun, durasi tersebut bisa berubah bergantung pada kondisi lalu lintas, antrean penyeberangan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, cuaca, hingga ketersediaan kapal feri.

Bagi yang berencana bepergian ke Bali, berikut daftar bus AKAP Solo-Denpasar yang bisa menjadi pilihan.

1. PO M Trans PO M Trans melayani keberangkatan dari Terminal Tirtonadi, Solo, menuju Denpasar dan Terminal Ubung.

- Tarif: Rp370.000

- Kelas: Eksekutif

- Keberangkatan: 13.25 WIB

2. PO Sinar Jaya Bus Sinar Jaya berangkat dari agen di kawasan Kartasura dengan tujuan Denpasar Utara.

- Tarif: Rp 350.000

- Kelas: Eksekutif

- Keberangkatan: 20.00 WIB